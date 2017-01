Marina Jacoby se conecta con sus seguidores previo a la coronación

Se acerca el momento de la gran final de Miss Universo y Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby, aseguró sentirse nerviosa, pero llena de positivismo y actitud gracias al apoyo de todos los nicaragüenses.

Durante su penúltimo Facebook Live previo al evento, la reina de belleza nicaragüense respondió a una serie de preguntas realizadas por los usuarios, en una transmisión que llegó a tener a más de 7,000 personas conectadas.

“Ustedes no tienen idea de lo nerviosa que estoy. Mil gracias a todos por estar pendiente, todos sus comentarios me han ayudado muchísimo para tener fuerza, para no decaer, para darme cuenta que he hecho una excelente trabajo. Mi positivismo y actitud se debe a todo lo que ustedes han estado haciendo”, expresó.

¿Qué se siente saber que sos una de las misses preferidas?

Me siento muy contenta, la verdad no sabía que iba a tener tanto impacto mi desempeño acá, (Manila, Filipinas) así que estoy feliz que finalmente todos mis meses de preparación están dando frutos, la gente lo está notando.

Jacoby aseguró que en muchas ocasiones fue criticada porque decían que ella no se estaba preparando para el evento. No obstante, aclaró que ella no publicaba fotos de sus entrenamientos porque “no soy una persona tan farandulera que anda publicando su vida, yo estaba en mis cosas”.

¿Qué extrañará Marina Jacoby de Miss Universo?

Tras afirmar que la experiencia en Manila ha sido totalmente única y maravillosa, la reina nicaragüense confesó: “Extrañaré a las chavalas y a los de seguridad, me llevo súper bien con todos, son buena gente, siempre hacen chistes de lo que hacemos y del presentador estadounidense Steve Harvey”, dijo entre risas.

La gala final

Las misses pisarán esta noche la alfombra roja en la última ceremonia oficial antes de la gran final, que comenzará a las 08.00 hora local (00.00 GMT) en el auditorio SM Mall of Asia Arena de Pasay, en pleno corazón de la capital de Filipinas.

El presentador estadounidense Steve Harvey y la modelo Ashley Graham conducirán la gala final de esta edición tardía de Miss Universo 2016, que además contará con las actuaciones musicales de los grupos Flo Rida y Boyz II Men.