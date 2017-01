Así se encuentra Marina Jacoby horas antes de la gran final

Marina Jacoby, la representante de Nicaragua en el certamen de Miss Universo, realizó un Facebook Live de 53 minutos, previó a la gala final del concurso y manifestó a sus seguidores sentirse un poco nerviosa y con mucho frío.

La joven matagalpina también realizó un recorrido por la habitación de maquillajes y presentó a varias concursantes con las que ha estrechado lazos de amistad.

Durante la transmisión en vivo, la representante de Filipinas le hizo una trenza a la Miss Nicaragua, esto como una forma de distracción mientras esperan ser maquilladas y peinadas.

Los usuarios opinaron que la trenza la hizo quedar mal, pero ella aclaró que le quedaban 30 minutos para arreglarse y que solo estaban buscando opciones para entretenerse.

La joven interactuó con otras candidatas y mostró un inglés muy fluido. Además de leer algunos comentarios de los internautas, agradeció a todos los que se unieron al Facebook Live.

“Los quiero mucho, estoy nerviosa, por eso repito las cosas. Les mando muchos besos, gracias a todos mis amigos, mi familia, los que me están apoyando, mis seguidores y a los filipinos, me he ganado el corazón de ellos. Muchísimas gracias”.

Su transmisión recibió más de 28 mil comentarios en tiempo real y casi los dos mil compartidos, con más de 10 mil personas conectadas.