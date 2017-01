Juanes quiere ser actor

Por el lado de la música, Juanes siente que ha logrado dejar huella, pero entre sus pendientes está ser actor.

“Siento demasiadas ganas de hacer cosas. Cuando me pongo a pensar cosas que me gustaría hacer de proyectos nuevos se me vienen a la mente muchos: Hacer música para una película, actuar algún día en una película, hacer un disco de tangos, girar y tocar en vivo”.

En entrevista que divulga el diario mexicano Heraldo, el colombiano reconoce que desde muy joven se sintió atraído por la música y lo convirtió en un estilo de vivir.

Y, próximo a cumplir 30 años de trayectoria, primero como parte de “Ekhymosis” y después como solista, no concibe otra forma de pasar sus días.

“El camino ha sido increíble, sinceramente. Ha sido de contrastes, obviamente, de momentos muy duros y desesperanzadores, pero también de grandísima alegría y entusiasmo.

Amor por la música

“Sobre todo, lo que ha conectado todos estos ha sido el amor por la música. Es la única forma de poder estar ahí, ni siquiera contar el tiempo sino simplemente vivir el proceso. Para mí, la música, desde muy joven, se convirtió en esa forma de vivir”, agregó.

Luego de casi tres años de su última producción, el ganador del Grammy promueve “Hermosa Ingrata”, el segundo corte de “Mis Planes son Amarte”, un álbum que asegura llega en el mejor momento de su vida.

“Cuando escucho las canciones me siento muy agradecido con lo que hicimos, me siento en el lado correcto de la historia de alguna forma.

“Es un disco que tiene mi esencia, la música de siempre que he hecho, mi ADN, pero que tiene elementos exteriores que acompañan muy bien y, de alguna forma, reinventan el sonido”, dijo el también productor.

En coproducción con los colombianos Sky & Mosty, explica que esta, su séptima producción, es una mezcla de sus raíces en la música y las nuevas tendencias.

Es que al intérprete de “La camisa negra” la revolución de la industria musical lo ha obligado a adaptarse a las nuevas formas de distribución, consumo y apreciación del arte.

“Las mismas redes sociales han transformado el imaginario de todas las personas que las usamos, porque la información va mucho más rápido, las canciones van y vienen, los videos van y vienen.

“Dependiendo de cuánto quieres compartir, qué quieres compartir, ahí está eso para hacerlo. Es una realidad virtual de alguna forma porque no significa que porqué no pongas un tuit no existes”, compartió Juanes

Su éxito, destaca, no sería posible sin el apoyo de su familia.

“Al final, lo que importa en la vida es hacer lo que uno ama. Yo se lo digo todos los días a mis hijos (Luna, Paloma y Dante), que hagan lo que quieren hacer en su vida, pero que los haga feliz.

“En este caso, mi esposa Karen y mis hijos saben que amo la música, y hemos aprendido a convivir con el tiempo. Obviamente no ha sido fácil tener que irte de la casa por tiempos, pero hemos aprendido y ahí nos vamos acompañando y acoplando”, expresó.