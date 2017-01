Francia gana Miss Universo 2016

La francesa Iris Mittenaere se convirtió en la nueva reina del certamen de belleza Miss Universo 2016 y toma el lugar de la filipina Pia Alonzo. En el segundo lugar lo obtuvo la haitiana Raquel Pélissier, mientras que el tercer puesto fue para la colombiana Andrea Tovar.

Las trece finalistas del Miss Universo 2016: Mary Esther Were (Kenia); Kezia Warouw (Indonesia); Deshauna Barber (Estados Unidos); Kristal Silva (México); Valeria Piazza (Perú); Keity Drennan (Panamá); Andrea Tovar (Colombia); Maxine Medina (Filipinas); Siera Bearchell (Canadá); Raissa Santana (Brasil); Iris Mittenaere (Francia); Raquel Pélissier (Haití) y Chalita Suansane (Tailandia).

Tras una noche en la que parecía que las posibilidades de repetir una final entre las representantes de Colombia y Filipinas eran cada vez más altas, las tres concursantes fueron elegidas tras la ronda de preguntas en las que Miss Colombia, Andrea Tovar habló sobre la violencia en su país y Miss Haití Raquel Pelissier abogó por la unión entre las diferentes razas del mundo. Miss Francia Iris Mittenaere expresó el lado positivo de mantener las fronteras abiertas ante los refugiados.

El jurado estuvo integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.

Marina, la belleza que unió a los nicas

Ex reinas de belleza, estilistas, diseñadores, blogers, amigos y miles de usuarios en las redes sociales tuvieron durante una semana a Marina Jacoby como principal tema de sus publicaciones. Y es que la matagalpina de 21 años se robó el corazón de muchos tras relucir en Miss Universo 2016.

Jacoby partió el 10 de enero para Manila, Filipina, donde este año tuvo sede la edición 65 de Miss Universo. Rápidamente la nicaragüense se colocó entre las latinas más sobresalientes, sin esfuerzo alguno, detalle que los seguidores destacaron en ella. Fue su espontaneidad, seguridad, naturalidad y belleza que la hicieron merecedora del reconocimiento nacional entre las más destacada.

La guapa matagalpina fue elegida por la página Missiology como la número uno entre 15 finalistas durante la segunda semana en Filipinas. Missiology es, para los concursos de belleza y los seguidores, como la fuente oficial con más recursos y experiencias en este tipo de certámenes. En la selectiva lista se explicó porqué Nicaragua es la favorita para ganar. “De todas las latinas, ¿por qué elegir a alguien de un pequeño país de América Central, que apenas se coloca en Miss Universo? A decir verdad, Marina es única en su especie”. La página sostuvo que si Marina fuera de los países tradicionalmente “fábricas de reina”, estaría en la lista de todos, y no habría pulgadas de duda si ella se coronara. Pero ¿por qué Nicaragua? “En una palabra ella es simple ‘impresionante’”, sostiene la publicación.

Después el diseñador Nick Verreos seleccionó a Marina entre las mejores vestidas durante un evento de la organización. Para la ocasión usó un diseño de Harry Garay, por lo que el experto venezolano la calificó como “Cenicienta moderna”.

Adentrados al certamen donde ya estaba más claro el panorama, Marina fue calando entre la preferencia se los “misiólogos", inclusive hasta perfilarse no solo como una de las latinas más fuerte, sino como la favorita para ganar.

Asimismo, el diario La Nación publicó que la nicaragüense Marina Jacoby ocupa el segundo lugar de las centroamericanas en este concurso más seguidas en Instagram.

En primer lugar se ubicaba la panameña Keity Drennan, con casi 36,000 seguidores, mientras que Jacoby sumaba cerca de los 30 mil fans. El tercer puesto era para Sirey Moran, Miss Honduras, con 20 mil seguidores, luego seguia Virginia Argueta, de Guatemala, con 15 mil. Por último, estaba la costarricense Carolina Rodríguez, quien alcanzó los 5 mil seguidores en esa red social.

La directora del certamen Miss Nicaragua, Karen Celebertti, se mostró feliz y orgullosa porque toda Nicaragua reconoció el buen desempeño de Marina Jacoby en Filipinas. “Pase lo que pase, ella está haciendo un trabajo sobresaliente y el mundo lo está notando”, expresó Celebertti durante una entrevista con El Nuevo Diario.