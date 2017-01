Cine y política en los premios SAG

Con la política como componente ineludible, se llevó a cabo una nueva entrega de los premios del Sindicato de Actores, más conocidos como los SAG, que destacan las mejores interpretaciones del mundo cinematográfico y televisivo. El drama sobre las expertas en matemáticas de la NASA "Hidden Figures" se alzó en la noche del domingo con el Premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) al mejor elenco, el más importante de una velada muy politizada.

Al recoger el galardón, la actriz Taraji P. Henson manifestó que la película llega en el momento justo. "Lo bonito de 2017 es que la mayoría de la gente está en el lado correcto de la historia. No en el miedo. El miedo y la fe no pueden coexistir. Que cada cual elija su batalla. Yo elijo la fe", dijo en referencia a los tiempos que se avecinan con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

"Tenemos que alzar la voz", dijo por su parte Emma Stone, galardonada con el SAG a la mejor actriz por su papel en el musical "La La Land". "Estar callados solo ayuda al opresor, no a la víctima. Espero que la gente que ve cómo lo que se está haciendo es anticonstitucional e inhumano diga algo. Que la gente luche por lo correcto y lo verdaderamente humano", subrayó.

También Denzel Washington, que dio la sorpresa al alzarse con el premio al mejor actor por el drama afroamericano "Fences", reivindicó la necesidad de estar unidos y exigir a los representantes elegidos en las urnas que rindan cuentas ante la sociedad. "Fences" fue el único filme que hizo doblete al lograr además el SAG para Viola Davis como mejor actriz de reparto.

En el lado masculino, el galardón fue para Mahershala Ali ("Moonlight"), quien pronunció uno de los discursos más emotivos de la noche. "Esto no es nuevo, estas cosas existieron antes", dijo recordando que proviene de una familia afroamericana muy activa en los movimientos civiles. "Me duele y me identifico con esa lucha, que afecta especialmente a los musulmanes", señaló.

Televisión

En la categoría de televisión, el SAG al mejor elenco dramático fue para la serie de Netflix "Stranger Things", mientas que Claire Foy y John Lightgow se llevaron los SAG de mejor actriz y actor de una serie dramática por encarnar a Isabel II y Winston Churchill en "The Crown", también de Netflix.

La plataforma de contenidos en streaming se alzó además con el SAG al mejor elenco de una serie cómica por "Orange is the New Black".