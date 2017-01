Ben Affleck lo apuesta todo en "Vivir de noche"

El ganador del Óscar, Ben Affleck (“Argo”) dirigió, produjo y protagonizó el thriller dramático “vivir de noche”. Affleck también escribió el guión, basado en el galardonado best-seller de Dennis Lehane. Esta marca la segunda colaboración de los nativos de Boston, siguiendo el aclamado drama “Gone Baby Gone”.

La cinta fue producida por Leonardo DiCaprio y Jennifer Davisson bajo la compañía Appian Way;con Ben Affleck y Jennifer Todd de Pearl Street Films.Chris Brigham, Dennis Lehane y Chay Carter sirvieron como productores ejecutivos.

Al elenco con Affleck se unen Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, y el ganador del Óscar Chris Cooper (“Adaptation”).

Detrás de las escenas, Affleck colaboró con el tres veces ganador del Óscar, Robert Richardson (“JFK”, “The Aviator”, “Hugo”), el diseñador de producción nominado al Óscar Jess Gonchor (“True Grit”, “Foxcatcher”), el editor ganador del Óscar, William Goldenberg (“Argo”) y la diseñadora de vestuario nominada al Óscar, Jacqueline West (“The Curious Case of Benjamin Button”, “Argo”). La partitura fue compuesta por Harry Gregson-Williams.

La trama

Lo que das al mundo siempre se te va a regresar, pero nunca como lo esperas. El tomar consejo paternal no está en la naturaleza de Joe Coughlin.En cambio, el veterano de la Primera Guerra Mundial es un autoproclamado proscripto antiestablecimiento, a pesar de ser el hijo del superintendente adjunto de la Policía de Boston. Sin embargo, Joe no es malo; de hecho, no es lo suficientemente malo para la vida que ha elegido. A diferencia de los gángsteres que se niegan a trabajar, tiene un sentido de la justicia y un corazón abierto, y ambos trabajan en su contra, dejándolo vulnerable una y otra vez, tanto en los negocios como en el amor. Impulsado por la necesidad de corregir los errores cometidos contra él y sus seres cercanos, Joe se dirige a un camino arriesgado que va en contra de su crianza y su propio código moral. Dejando el invierno frío de Boston detrás, él y su temeraria pandilla aumentan el calor en Tampa. Y mientras que la venganza puede probar ser más dulce que la melaza que infunde cada gota de ron ilegal que él administra, Joe aprenderá que todo viene con un precio.

“vivir de noche” fue un verdadero proyecto de pasión para Affleck, quien dice: “Como cineasta, esta fue una oportunidad para rendir homenaje a las películas clásicas de gángsters de Warner Bros. de los años treinta a través de los años setenta. Crecí viéndolas y tenían una sensación épica y extensa que realmente te llevaba a un mundo, eran diferentes”.

Affleck adaptó el guión de la novela homónima del autor Dennis Lehane; los dos colaboraron por primera vez cuando Affleck hizo su debut como director con su aclamada adaptación de la novela de suspensode Lehane Gone, Baby, Gone. Lehane fue productor ejecutivo de “vivir de noche”.

Como aficionado al cine de toda la vida, Affleck postula que la historia tiene todos los tropos que lo hicieron un fan del género del gángster en particular: mujeres hermosas, hombres peligrosos, policías, la multitud, tiroteos, persecuciones en coche .... “Tan pronto como leí el libro de Dennis sabía que había algo ahí para alguien que realmente le gusta pasar un buen rato en el cine”.

La compañía de producción de Leonardo DiCaprio, Appian Way, tenía los derechos del libro que Affleck leyó a sugerencia de la socia productora de DiCaprio, Jennifer Davisson.

Ben Affleck (Joe Coughlin) es un dos veces ganador del Óscar que ha sido reconocido por su trabajo como director, actor, escritor y productor. Más recientemente, Affleck fue visto en “The Accountant”, y a principios del 2016 interpretó al ícono de la lucha contra el crimen Batman/Bruce Wayne en el éxito mundial de “Batman v. Superman: Dawn of Justice”.