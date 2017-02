La serie "Girls" vuelve con su provocativo y crudo retrato de los "milenials"

La descarada y polémica serie estadounidense Girls vuelve para una sexta y última temporada en la que continuará su crudo retrato de la vida de 4 chicas "milenial" que tratan de sobrevivir en la metrópolis de Nueva York.

Como ya hizo durante las cinco temporadas anteriores, "Girls" tendrá como objetivo contar en 10 episodios historias sobre los fracasos y los triunfos de cuatro amigas veinteañeras, experiencias muy alejadas de la perfección que ha inundado la pequeña pantalla durante muchos años.

"Se trata de hablar de historias reales, de cosas que de verdad le pasan a las jóvenes de hoy en día", afirmó hoy Lena Dunham, una de las protagonistas y la creadora de la serie, que se estrenará el próximo 12 de febrero. "Estaba cansada de ver en la tele caras perfectas, cuerpos perfectos, con unas experiencias sexuales perfectas. La vida real no es así, el sexo es incómodo y torpe", explicó en una entrevista con la prensa internacional.

Desde que se estrenara la serie en abril de 2012, "Girls" también ha escandalizado a una buena parte de la sociedad estadounidense con escenas sexuales extremadamente explícitas y embarazosas, algo que le valió una lluvia de críticas a la creadora de la serie, que con los años ha aprendido a encajar. "Hay que descifrar qué críticas tienen sentido y de cuáles se pueden aprender cosas, o qué críticas son simplemente ruido", aseveró la actriz estadounidense, cuya estética se diferencia mucho de los estándares físicos de Hollywood.

"Responder a críticas sobre la diversidad del programa, por ejemplo, me parece constructivo, pero responder a los que dicen que estoy demasiado gorda para estar en televisión no me parece sano", zanjó. El primer capítulo de esta sexta temporada será emitido en momentos en que Estados Unidos atraviesa un momento social delicado con la nueva administración del presidente Donald Trump, que ha empezado a imponer diversas medidas de carácter conservador.

"Nos alegra que esta última temporada al menos se emita en un momento en el que es necesario hablar de asuntos de la mujer con franqueza", declaró por su parte Zosia Mamet, otra de las protagonistas del programa televisivo.

Con esta última temporada, las protagonistas de la serie esperan lanzar un mensaje para tranquilizar a toda una generación de mujeres que ha crecido con la idea de cumplir a la perfección con un rol definido por la sociedad que les rodea.

"Queremos hacer ver a las jóvenes que tienen muchas opciones. Muchas se sienten atrapadas porque piensan que no tienen opciones en la vida y me gustaría que esta serie les hiciera sentir que no es así", remató Dunham.

