Marina Jacoby regresa a Nicaragua

La Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby, regresó la noche de este martes al país, luego de su participación en Miss Universo, certamen que finalizó el domingo en Manila, Filipinas, con la coronación de la francesa Iris Mittenaere como la nueva soberana de la belleza.

La joven de 21 años arribó en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino acompañada por sus padres, quienes viajaron a la capital filipina para apoyarla antes y durante la gran final de la competencia. "Estoy feliz del trabajo que hice", declaró la beldad nicaragüense.

Jacoby no logró quedar en el top 13 de Miss Universo, pero con su desempeño y la interacción que mantuvo con sus seguidores a través de las redes sociales consiguió ganarse el corazón de miles de nicaragüenses.

"Estoy contenta de que el nombre de Nicaragua se llegó a escuchar internacionalmente", dijo la reina de belleza a su llegada a Managua.

"Me dije: Ni que me quiebre un pie me va a impedir ir a Miss Universo, fui con todo el positivismo del mundo", declaró Jacoby la noche de este martes al regresar a su país.

La reina de belleza llegó a Filipinas el pasado 12 de enero y desde entonces destacó entre las participantes con su carisma y simpatía. Una de las misses más cercanas a ella todo fue la uruguaya Magdalena Cohendent.