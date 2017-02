Marina Jacoby: “me sentí presionada”

Entre las centroamericanas fue la más seguida en las redes sociales, en varias páginas estuvo en los primeros lugares entre 86 mujeres de todo el mundo para llevarse la corona, miles de Like, su nombre fue notable en medios internacionales como Tv Azteca, E! Online y La Nación, de Costa Rica, mientras estuvo en Filipinas. Todo ello provocó que los ojos del mundo se fijaran en ella.

La Miss Nicaragua 2016 durante su retorno al país el martes reconoció que no fue fácil saber que todo el país estaba a la expectativa de ella y lo que menos quería era decepcionar, sino hacer y dar lo mejor. “Al principio me afectó muchísimo porque tener tanta presión de tu país y decepcionarlos, afecta. Yo sentía la necesidad de dar lo mejor y cuando algo hacía mal me sentía triste, yo quería dar lo mejor para ustedes, porque yo voy a representar a todos los nicaragüenses”.

Para tomar el control y no permitir que la presión le afectara, Marina acudió a las redes sociales para contactarse con sus seguidores. “A través de Facebook Live yo sentía el apoyo directamente. Me quitó la presión y comencé a comunicarme con ellos. Me ayudó muchísimo y se lo recomiendo a las misses que se comuniquen con sus fans porque se los juro que les va a ayudar. A mí me mantuvo muy fuerte”.

“Estoy muy agradecida con los nicaragüenses. Me sentí muy apoyada y ese cariño lo sentí hasta las Filipinas”, comentó Jacoby.

Jacoby señaló que no entrar al top la hizo sentir un poco triste, pero eso no le impidió seguir adelante. “Estoy muy contenta porque en muchas páginas nacionales e internacionales estuve en el top 3”.

Galería de fotos: Marina Jacoby en las preliminares de Miss Universo

Su futuro

La guapa matagalpina señala que por el momento desconoce que le depara el futuro, tras su exitosa participación en Miss Universo.

La guapa matagalpina señala que por el momento desconoce que le depara el futuro, tras su exitosa participación en Miss Universo.

"No sé que esperar. Yo tenía la mentalidad de entrar al top 13 y no sé cómo va a cambiar. Estoy en Nicaragua y necesito asimilar todo lo que pasó. No he tenido tiempo de asimilar el hecho de que no quedé en el top. Yo me moría por la corona, yo en realidad pensé que iba a lograr un lugar, ojalá se me presenten nuevas cosas que pueda lograr".

Jacoby concuerda que fue un Miss Universo "completamente nuevo" y bastante sorpresivo.