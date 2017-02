“The Space Between Us”: el primer marciano es un enamoradizo

Ni naciendo en Marte se libra uno de lidiar con cuestiones tan terrenales como el amor. De eso trata "The Space Between Us", el filme en el que el primer ser humano nacido en el "planeta rojo" viaja a la Tierra para buscar a su familia y, sobre todo, a la chica de la que está enamorado.



Britt Robertson y Asa Butterfield forman la joven pareja protagonista de "The Space Between Us", que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y que en su elenco incluye también a Gary Oldman y Carla Gugino.

Peter Chelsom ("Serendipity", 2001) dirige esta cinta, que combina ciencia-ficción y comedia romántica, acerca de Gardner Elliot, el hijo de una astronauta que murió dando a luz mientras se encontraba de misión en Marte.



Durante 16 años, Gardner permanecerá, de manera secreta, como integrante de una misión espacial en el "planeta rojo" hasta que, tras entablar un romance por internet con una chica de la Tierra llamada Tulsa, decidirá emprender una aventura para encontrar su amor y averiguar más acerca de su familia, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Entre chistes constantes y en un ambiente muy relajado, Robertson y Butterfield recibieron a Efe en Los Ángeles para charlar acerca de "The Space Between Us" y de cómo crearon la química entre dos personajes muy diferentes.



"Nosotros somos todo lo contrario en todos los sentidos. En cualquier competición elegimos respuestas contrarias. Así que creo que Asa y Britt como personas se equilibran en el mismo sentido que Gardner y Tulsa. Es como el yin y el yang", argumentó Britt Robertson, la actriz de 26 años que protagonizó "Tomorrowland" (2015) junto a George Clooney.



Por su parte, el actor Asa Butterfield, que a sus 19 años ha actuado en "Hugo" (2011) y "Ender's Game" (2013), explicó que le atrajo la ambición del proyecto y su personaje Gardner, que es "profundo" y "bromista" al mismo tiempo.



"Gardner no entiende la Tierra y no interactúa de manera adecuada con los seres humanos (...). Tiene una versión idílica de lo que es el mundo y luego se da cuenta de que esos sueños e ideas no eran del todo precisas, pero aun así les saca el mayor provecho", apuntó Robertson acerca del personaje de Butterfield.



El contraste entre Gardner, un chico tímido, puro y capaz de abrir los ojos como platos al ver por primera vez el mar, y Tulsa, una joven realista, con un punto cínico y que hace del sarcasmo su forma de expresión, genera algunos de los instantes más cómicos y tiernos de la película.



"Tulsa se siente atraída por la inocencia de Gardner, por su optimismo", opinó Robertson sobre la "dulce manera" de comportarse del personaje de Butterfield.



En este sentido, el intérprete explicó que Gardner tiene ese toque de expresividad y de "maravillarse" que tienen los niños, que todo lo que ven les resulta "inspirador".

"Como actor intentas conservar algo de eso porque es muy útil", añadió.



Butterfield destacó, además, la oportunidad que supuso colaborar con un artista tan contrastado como Gary Oldman.



"Fue un encanto, honestamente. Es un tipo realmente agradable. Como te esperas, es un actor que llega preparado (al set), con ideas y que disfruta de su trabajo", indicó.



Por otro lado, Robertson admitió que durante el rodaje se mencionaron como motivos de inspiración películas como "The Martian" (2015), pero subrayó que ella intentó no fijarse demasiado en otros largometrajes para sentir que su interpretación era "natural" y "original" de alguna manera.



El final abierto de "The Space Between Us" deja en el aire la posibilidad de una secuela y, tanto Robertson como Butterfield, se atrevieron a dar ideas para una continuación.



¿Nuevos viajes espaciales? ¿Más problemas sentimentales entre los protagonistas? ¿Tal vez hijos en común? Y con estos temas, los actores propusieron un título para esa hipotética película: quizá en lugar de "The Space Between Us" ("El espacio entre nosotros", en inglés), los productores deberían probar con "The Mess Between Us" ("El lío entre nosotros").