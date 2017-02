Marina Jacoby busca oportunidad en el extranjero

Después de regresar de su participación en Miss Universo, en la que Marina Jacoby tuvo una destacada presentación, la Miss Nicaragua aseguró que entre sus planes está irse del país, para buscar una oportunidad en el modelaje internacional.

“Ahorita tengo planeado terminar mi carrera pero luego, quiero irme del país, porque aquí no hay una industria muy grande de modelaje y yo quiero modelar internacionalmente”, explicó la Miss Nicaragua.

Jacoby aseguró que por ahora no tiene visualizado un país en específico al cual irse, pero que si le gustaría que se España, por lo que allá se encuentra su novio.

Con lo que respecta a Nicaragua Marina Jacoby dice que aún no conoce cuál será su futuro, porque hasta ahora no ha hablado con la directora de la organización de Miss Nicaragua, para conocer las ofertas de contratos que tienen para ella.

Anteriormente Jacoby dijo que sentía triste por no haber quedado entre las 13 finalistas de Miss Universo, después de que varias personalidades y revistas especializadas en este tipo de concursos la eligieran como una de las favoritas a llevarse la corona.

“Yo tenía la mentalidad de entrar al top 13 y no sé cómo va a cambiar. Estoy en Nicaragua y necesito asimilar todo lo que pasó. No he tenido tiempo de asimilar el hecho de que no quedé en el top. Yo me moría por la corona, yo en realidad pensé que iba a lograr un lugar, ojalá se me presenten nuevas cosas que pueda lograr", confesó Jacoby.

Jacoby señaló que no entrar al top la hizo sentir un poco triste, pero eso no le impidió seguir adelante. “Estoy muy contenta porque en muchas páginas nacionales e internacionales estuve en el top 3”.