Los planes de Maria Jacoby

Las dudas se han despejado para los seguidores de Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, pues la beldad indicó que sus planes inmediatos son terminar su carrera universitaria y continuar en el mundo del modelaje. Jacoby estuvo presente en la primera pasarela oficial de las candidatas a Miss Nicaragua 2017, para animar a las jóvenes modelos.

Aunque la bella matagalpina no formó parte del top 13, su trabajo en Miss Universo no pasó desapercibido, y fue el centro de la atención para numerosos expertos en la materia, quienes la posicionaban entre las predilectas para la corona universal.

Jacoby, comentó en entrevista a El Nuevo Diario sus proyectos actuales:

Ahora que estás en tu hogar, ¿Qué planes tenés?

Ahorita tengo planeado terminar mi carrera y hasta después si acaso, voy a buscar cómo irme del país, porque en Nicaragua no hay una industria muy grande de modelaje, entonces voy a buscar cómo modelar internacionalmente.

Pero por el momento me quedo en Nicaragua.

¿Tenés alguna propuesta de trabajo?

Todavía no he tenido el tiempo para hablar con mi directora sobre las oportunidades que me vinieron o sobre compañías que quieran trabajar conmigo, entonces, voy a contestar eso más adelante, porque ahorita en este momento no sé.

¿A dónde te gustaría viajar? ¿cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito es España, porque ahí está mi novio (risas), pero quiero ir a Houston porque ahí está mi hermana y acaba de tener un "baby", y me encantaría ir a visitarla, tal vez mi próximo viaje sea ese.

¿Tenés otras metas personales para estos próximos meses?

Por el momento solo eso, terminar mi carrera, modelar, tener nuevas oportunidades y vamos a ver qué pasa.

¿Hay algo que no te haya gustado de Filipinas?

Todo me encantó de Filipinas, es impresionante la gente en Filipinas como te reciben, con un gran cariño y un gran amor, yo estoy demasiado feliz que la sede haya sido en Filipinas y no hubiera deseado un mejor lugar.

¿Qué mensaje le darías a las candidatas para ser tu sucesora?

¡Ni me gusta cuando dicen eso! (Risas). Pues, como he dicho anteriormente, que siempre sigan siendo ellas mismas, que no se dejen llevar por nadie, que todas las críticas y comentarios malos los dejen pasar porque de igual manera siempre te van a criticar.