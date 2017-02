Jurado de Miss Universo revela porque las favoritas no entraron al top 13

La empresaria y jurado de concursos de belleza internacional, Francine LeFrak, aseguró que varias candidatas a Miss Universo no lograron entrar al top 13 de semifinalistas, porque estaban un poco menos confiadas con el proceso de la entrevista.

En una entrevista para ABS y CBN, LeFrak habló en concreto de Miss Venezuela y aseguró que aunque era una de las favoritas para ganar y es “muy hermosa”, la venezolana no logró sorprenderla.

Con respecto a la nueva Miss Universo Francine LeFrak dijo que Iris Mittenaere tenía “una fuerza tranquila sobre ella” y que había sorprendido al jurado durante la entrevista en las preliminares.

La candidata de Venezuela, Mariam Habach y la representante de Nicaragua Marina Jacoby eran favoritas para llevarse la corona según predicciones de personalidades y revistas especializadas en estos concursos de belleza, sin embargo no lograron entrar al cuatro de las 13 semifinalistas.

Al regresar a su país la representante de Venezuela se vio envuelta en una polémica al decir que la “era de Trump era perfecta porque ganaba la mejor”.

“Creo que ahora el Miss Universo dio un cambio para mujeres con historia, algo distinto que ya sería como un poquito más Miss Mundo y no el Miss Universo que todos los venezolanos están acostumbrados a ver. Tenía mucha fanaticada. Fui muy alabada allá. Creo que el gran apoyo era de los filipinos y se los agradezco porque cuando faltaba un puesto entre las semifinalistas todo el mundo gritaba Venezuela”, dijo Mariam Habach.

Por su parte la nicaragüense Marina Jacoby dijo sentirse triste por no quedar como semifinalista. “Yo tenía la mentalidad de entrar al top 13 y no sé cómo va a cambiar. Estoy en Nicaragua y necesito asimilar todo lo que pasó. No he tenido tiempo de asimilar el hecho de que no quedé en el top. Yo me moría por la corona, yo en realidad pensé que iba a lograr un lugar, ojalá se me presenten nuevas cosas que pueda lograr", confesó Jacoby.

Jacoby señaló que no entrar al top la hizo sentir un poco triste, pero eso no le impidió seguir adelante. “Estoy muy contenta porque en muchas páginas nacionales e internacionales estuve en el top 3”, rescató Jacoby.