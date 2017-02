Kate Moss, espléndida a los 40

La revista W Magazine logró una portada superpoderosa: 5 mujeres fuertes. La cantante Jennifer López, la diseñadora Donatella Versace, las actrices Jessica Chastain y Taraji P. Henson y la modelo Kate Moss. Pero el plato fuerte llega en el interior, porque la única de ellas que se animó al desnudo completo frente al lente de los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott fue Kate Moss.

Cada una de las chicas superpoderosas se lucen con retratos individualizados. Donatella Versace lo hace con un vestido de su firma; Jessica Chastain, con uno de Alexander McQueen; Taraji P. Henson, con un Lanvin; y Kate Moss, con un saco de Gucci totalmente abierto.

Veintinueve años después de su debut, la modelo sigue fascinando. Se cotiza más en las portadas de revistas que en la pasarela y sigue prestando su rostro para muchas campañas publicitarias.

Hija de un camarero y de una agente de viajes, creció en Croydon, un suburbio popular y sin encanto del sur de Londres, y siempre ha estado rodeada por el escándalo. Descubierta cuando tenía solo 14 años en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, la joven de rostro pálido y silueta frágil se convirtió en estampa de la tendencia “heroína chic”, la glorificación estética de la delgadez y blancura de los adictos a esa droga.

Se la acusó de hacer apología de la anorexia cuando declaró que “nada sabe tan bien como estar delgada”. En 2005 perdió varios contratos por la difusión de un video en que tomaba cocaína, pero pronto volvieron a llamar a su puerta.

Carrera

Moss fue descubierta en 1988 por Sarah Daukas (fundadora de la agencia de modelos Storm) cuando tenía 14 años de edad en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Moss se convirtió en la antisupermodelo de los años 1990.

Sin embargo, fue seducida por la industria de la moda y ha trabajado para firmas como Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel, Missoni y David Yurman. Sus últimos trabajos fueron con las firmas Burberry y Dior.

Kate Moss también ha hecho de actriz. En el capítulo especial de fin de año de Blackadder, titulado Blackadder Back & Forth, Kate Moss interviene en el papel de Lady Marion de Sherwood. También participó en el vídeo musical titulado “I just don’t know what to do myself” de la banda The White Stripes, en el cual se le ve bailando en torno a una barra con un sensual bikini de color negro.

En febrero de 2005, un retrato de Lucian Freud de la modelo desnuda y embarazada de su hija Lila, fue subastada en Christie’s por 3.93 millones de libras esterlinas. Continúa apareciendo en las portadas de Vogue y W. Actualmente, es Rostro y Modelo de la firma Mango.

Vida privada

El 29 de septiembre de 2002, Moss dio a luz a una niña llamada Lila Grace en el hospital St. John and Elizabeth en Londres. El padre de su hija es Jefferson Hack. Entre sus exnovios se incluyen el músico británico Pete Doherty. Se separaron en julio de 2007, tras dos años de turbulenta relación.

El 1 de julio de 2011, Kate Moss contrajo matrimonio con Jamie Hince, guitarrista de The Kills, del cual se separó amistosamente en el verano de 2015 y un año más tarde firmaron el divorcio oficial. Ella empezó a salir con Nikolai von Bismarck, un joven fotógrafo de 29 años descendiente del canciller alemán Otto von Bismarck.