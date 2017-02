José Luis Perales: “No esperaba ser cantante”

José Luis Perales ha escrito la canción más larga de su vida y la tituló “La melodía del tiempo”. El cantante, compositor, productor y escritor español reveló que esa novela (publicada en 2015) recoge todos sus recuerdos de infancia y adolescencia, además que escribió ese libro sin pretensiones y que fue una amiga muy cercana quien lo llevó a una editorial para que lo publicaran.

Perales, autor de “¿Y cómo es él?”, “Que canten los niños”, “Un velero llamado libertad”, entre otras, recordó el cariño que recibió cuando visitó el país en 2001 y espera que el próximo 21 de febrero sea igual.

A pesar de tener más de 40 años de trayectoria, este artista admite que sigue siendo tímido, pero que siempre agradece la seguridad que le brinda su público, tanto jóvenes como adultos. Para su concierto estará interpretando temas muy reconocidos, pero también algunos sencillos de su último disco “Calma”. Asimismo vendrá acompañado de siete músicos para brindar un espectáculo inolvidable en el Teatro Nacional Rubén Darío.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción durante sus más de 40 años de carrera?

Los logros se consiguen cada día que sales al escenario y la verdad yo no esperaba ser cantante, sino compositor de canciones. El gran logro es haber vencido de alguna manera, aunque todavía tengo algo de eso, es un poco la timidez y tener más seguridad, basado un poco en el público desde entonces hasta hoy. Fue increíble vencer esos miedos y encontrar la compensación de un público que me sigue siendo fiel después de tantos años.

¿Cuál es el secreto para que su música siga vigente en estos tiempos?

En la época que comencé a cantar, las compañías de discos cuando creían en un artista lo promovían hasta la saciedad. En estos momentos creo que no pasa, así que la causa de por qué esas canciones están tan aceptadas en la gente todavía a pesar de los años, es esa promoción exhaustiva y quedó grabada en el corazón de la gente que le gustaba las mismas canciones.

La diferencia de entonces a hoy es que tampoco había internet y la gente compraba los discos en las tiendas. Otro factor es que ahora existen tantos grupos que las compañías no tienen paciencia para promover a un cantante, de hecho si llega una canción a la compañía difusora y en una semana no le gusta al público, entonces inmediatamente ese disco se retira y se busca otro. Ahora se queda mucha gente en el camino, a los cantantes le rompen sus sueños porque no apuran su obra mucho, simplemente en poco tiempo se retiran y se busca otro cantante, ellos nunca tendrán la misma oportunidad que tuvimos nosotros.

También podemos sumar que en las canciones trato de plasmar mis propios sentimientos e historias. En realidad yo digo que soy un cantante de las historias que pertenecen a la gente, no son imaginarias, sino reales.

¿Vale la pena también seguir cantando al amor en este mundo tan caótico?

Hay una sola palabra contra eso: no a la guerra. Es la proclamación de paz, porque también hay que buscarla. Cuando yo terminé de escribir este disco había una canción que se llamaba ‘Calma’, que la interpretaré en el concierto, en ese momento reconocí esa palabra como un reclamo urgente en un mundo de tensión, creí que era el título adecuado para usarla contra esa cosa que nos absorbe tanto cada día. Hace falta más calma, tranquilidad, más diálogo, más amor y buenos sentimientos.

Sin duda es un artista multifacético y queda demostrado en su novela “La melodía del tiempo”, ¿le gustaría publicar más libros?

Escribí un libro sin ninguna pretensión, una novela que fue como escribir una canción larga llena de recuerdos de la infancia, de mi pueblo, de la cultura y forma de vivir de las personas, todo eso logré reflejarlo en el libro.

Originalmente iba a ser una canción, pero se me quedaba corta para hablar de los personajes. Escribí ese libro sin imaginar que alguien lo publicara y fue una sorpresa cuando una amiga mía habló de el en una editorial, así que un día me llamaron y me dijeron: ‘tenemos la novela de José Luis Perales’. Yo me quedé sorprendido.

La verdad que fue una crónica de cosas que he vivido, mi infancia hasta la adolescencia, porque de ahí partí a estudiar a Sevilla. El libro ha caído muy bien y además se publicará en toda América y España y va por la tercera edición, lo cual me ha dado una gran alegría, así que estoy animadísimo escribiendo el que sea el siguiente, aunque no le digas a nadie porque la editorial mía todavía no lo sabe (risas).

Estará ofreciendo un show en Nicaragua, ¿qué espera de sus fans nicas y qué sorpresas trae para ellos?

Hace muchos años que no voy a Nicaragua, como a otros países. Para ese entonces me impresionó muchísimo la ciudad de Managua y recuerdo el cariño con que me recibieron y espero que esta vez me sea igual de bien.

El concierto básicamente se basa en mis canciones más conocidas, habrán como siete u ocho canciones de mi nuevo trabajo “Calma” y también un desfile de canciones que la gente no perdonaría que no interpretara. Haré también un pequeño homenaje a los artistas que han grabado canciones compuestas para ellos y voy acompañado por siete músicos espléndidos, así que espero lo disfruten todos.

Tome nota

El concierto de José Luis Perales se realizará el próximo 21 de febrero en el Teatro Nacional Rubén Darío, a partir de las 7:30 pm. Los precios son: 125, 100 y 80 dólares (más $2 por servicio).

La productora Blü Nicaragua informó que un porcentaje de las entradas será donado a las Aldeas Infantiles SOS.