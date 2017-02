Gilberto Santa Rosa, entre la salsa y la comedia

Han pasado 10 años desde la última visita de Gilberto Santa Rosa a suelo nica. El artista conversó, en exclusiva, con El Nuevo Diario y afirmó que se siente muy contento y emocionado de su regreso.

El salsero también habló de los proyectos que desarrollará este año y de su nueva etapa como comediante.

Santa Rosa, artista internacional invitado para la inauguración del Centro de Convenciones Olof Palme, reveló que actualmente se prepara para participar en la obra teatral “Atrácame más” junto al comediante Alexis Valdés, que arranca el próximo 3 de marzo en Puerto Rico, luego se trasladará a Estados Unidos y Latinoamérica.

“Atrácame más” es una comedia sarcástica y con mucho humor, que marca el regreso de Gilberto Santa Rosa al teatro, luego de 15 años. “Ahora estoy trabajando en un proyecto pero no musical, se trata de una comedia. A mí siempre me ha gustado la actuación y estoy muy feliz de compartir escenario con este gran artista que es Alexis Valdés. Yo he participado muchas veces en teatro y regresamos con esta obra que esperamos llegue a muchos lugares. Me estoy disfrutando mucho esta historia y espero que la gente lo disfrute mucho más”, mencionó el puertorriqueño.

Se reunirá con Luis Enrique

Respecto a sus proyectos musicales, el salsero tiene muchas sorpresas preparadas, pues adelantó que este año podría estrenar disco 100% salsa, el que trae muchas colaboraciones. Sobre un posible dúo con ‘El Príncipe de la Salsa’, Santa Rosa comentó que desde hace muchos años viene conversando con Luis Enrique Mejía para grabar un dúo, sin embargo no habían podido coincidir.

“Yo tengo una gran amistad con Luis Enrique y hace muchos años venimos conversando sobre un posible dúo, pero no habíamos coincidido. Pero este año en Miami me estaré reuniendo con él para comunicarle un nuevo proyecto”, contó el artista. Otro dato curioso que Santa Rosa compartió con El Nuevo Diario es que le gusta la comida nica, “de hecho uno de mis restaurantes favoritos en Miami es de un nicaragüense”.

Para su show en el país, este artista hará un recorrido por todos sus éxitos acompañado de 25 músicos que conforma su orquesta. “La última vez que llegué a Nicaragua fue un concierto muy íntimo pero me sorprendió que sea un país salsero, más en los jóvenes, así que eso me emociona y quiero ponerlos a bailar a todos”.

Su lucha en las redes sociales

Tener presencia en las redes sociales para los artistas es importante y este salsero puertorriqueño lo sabe, por eso ha decidido aprender sobre el manejo de estas plataformas y sus hijos son sus maestros.

“Es divertido porque ellos me regañan constantemente si no las uso. Sé que es muy importante porque me comunico con mis seguidores, ellos me escriben y comentan, trato de participar a mi ritmo. Pero también creo que las redes a veces se inundan de cosas que no aportan, a mí me gusta que existan pero hay que utilizarla para causas justas”, opinó.

¿Por qué no perderse este concierto?

‘El Caballero de la Salsa’ envió un mensaje a los nicaragüenses para que este 24 de febrero lleguen al Centro de Convenciones Olof Palme a disfrutar de sus éxitos. “Realmente agradezco la oportunidad de regresar a Nicaragua, un país al que le tengo mucho cariño, así que allá nos vemos para bailar”, mencionó. “Me gustaría poder conocer un poco más de Nicaragua, aunque la agenda la tenemos cargada, ojalá se pueda, si no esperamos regresar muy pronto”, añadió.

Así será la fiesta

Premier Producciones informó que la fiesta comenzará a las 7:30 de la noche con una degustación y el show de los bailarines de Pasión Latina. Posteriormente se realizará la inauguración oficial del centro de convenciones y alrededor de las 10 p.m. comenzará la tan esperada presentación del artista. Pero eso no es todo, pues luego los asistentes podrán quedarse para disfrutar del 'after party'.

Carlos Galán, gerente general de Todoticket, informó que para este concierto existen dos localidades, VIP US$120 y preferencia grada US$45 que están disponibles las ventas en línea y en los establecimientos de Crepe Lovers.

“Contamos con dos áreas, tenemos mesas VIP donde cuesta 120 dólares la silla en mesa numerada con servicio de mesero y tenemos la localidad de preferencia, que es una grada al fondo del salón, a 45 dólares el ticket. Las entradas están a la venta en todoticketni.com, es una preventa exclusiva, únicamente para aquellos que quieren comprar 'online' y a partir del lunes 30 (a las 10:00 a.m.) estaremos en Crepe Lovers Galerías Santo Domingo, Metrocentro, Multicentro, carretera Sur y Plaza España con los tickets ya disponibles en físico”, explicó Galán. Para este concierto se espera unas 1,200 personas.

