Cantante de Jarabe de Palo anuncia que vuelve a sufrir cáncer

Luego de anunciar el año pasado su recuperación de un cáncer, el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, informó este miércoles que le volvió a aparecer un tumor, pese a lo cual garantizó el regreso a los escenarios del grupo español.

"En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor. ¡Oh, oh! Malas noticias", escribió Donés en la página de internet de la banda.

El intérprete de éxitos como "La flaca" o "Depende" de 50 años anunció en abril de 2016 que había superado un cáncer de colon.

La enfermedad obligó en 2015 al grupo, con más de dos décadas de carrera, a suspender una gira por varias ciudades de Estados Unidos y Sudamérica.

Pero esta vez "llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música", señaló Donés, al referirse de esa manera al cáncer.

El artista confirmó que Jarabe de Palo mantiene sus planes de editar un nuevo disco en 2017 y salir de gira, algo que, según señaló, se lo recomendó la doctora que lo trata.

"A partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos. Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios (...) Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto", afirmó.

"No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti", escribió.

Al afirmar que no empleará más de "5 minutos al día" en pensar en la enfermedad, dijo que sus actuaciones estarán dedicadas a las personas que el cáncer " se llevó por delante" y a los que "como yo lo siguen toreando día a día".