Pau Donés recae en el cáncer

Pau Donés, el vocalista del grupo musical español Jarabe de Palo, ha anunciado a través de su blog que le han vuelto a diagnosticar cáncer. El cantante había logrado superar hace menos de un año un cáncer de colon tras seis meses de quimioterapia y numerosas extirpaciones. Ahora, a sus 50 años, los médicos han localizado un nuevo tumor, esta vez en el peritoneo, la membrana del abdomen. A menudo este es el lugar en el que se localizan las células cancerosas que provienen de otros órganos, por lo que se trataría de una extensión de su pasada enfermedad. "Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia", ha indicado el artista tras conocer la noticia. "Llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo (cáncer) me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara... Jarabe volvía a los escenarios". Donés ha señalado que no descansará y que el nuevo disco que tiene entre manos se estrenará cuando estaba previsto. Tampoco dejarán de lado los conciertos, que comenzarán en marzo. "Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto", ha escrito el artista. En un ejemplo de superación, fortaleza y determinación, el cantante parece mantener la compostura y promete no dejarse vencer por una enfermedad que, aunque cada vez causa menos muertes y tenga tratamientos más efectivos, sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento en todo el mundo.

El artista

El músico aragonés criado en Barcelona comenzó su carrera en la música con tan solo 12 años, edad en la que tuvo su primera guitarra y en la que adquirió sus primeros discos.

Jarabe de Palo

Pau Donés trabajó en varios grupos antes de poder llevar a cabo su proyecto actual, Jarabe de Palo. Comenzó su historia musical a los 15 años junto con su hermano Marc, con quien formó un grupo llamado J.& Co.Band y posteriormente otro llamado Dentaduras Postizas. Durante este período combinaba sus actuaciones musicales en locales de Barcelona con un trabajo en una agencia de publicidad.

El éxito le alcanzaría tras un viaje a Cuba, donde le llegó la inspiración para escribir la canción "La Flaca", que dio título a su primer disco en 1996. Su primer tema se hace famoso un año más tarde, gracias a un spot publicitario, llevando al disco a vender millones de copias en varios países.

Tras este éxito en un primer disco, Pau buscaba demostrar que el grupo no era un "One-hit wonder" (grupo de un solo éxito) y con esta idea se lanzó "Depende" (1998), que fue producido por Joe Dworniak (conocido en España por su trabajo con Radio Futura) en los estudios Moody de Londres durante dos meses. Este disco contó con colaboraciones como Ketama y continuó con una lírica irónica que consiguió conectar con parte del público hispano e incluso llegar al público italiano.

En 2001 publicaron "De vuelta y vuelta", su disco más conceptual. Muestra un cambio en la banda con el primer videoclip del álbum, en el que Pau aparece afeitándose la cabeza, desprendiéndose de su característica melena. Para este disco se contó con colaboraciones como las de Antonio Vega, Jovanotti, Vico C y Celia Cruz.

En el 2003 la banda pretende mostrar una vuelta a canciones más vitalistas y positivas con "Bonito", con participaciones como la de Mártires del Compás, la cantante Elena Andújar y el italiano Jovanotti.

En otoño de 2004 se anuncia la gira de presentación de su siguiente obra ""1M2" con la participación de artistas como Jorge Drexler, Lucrecia o Chrissie Hynde (The Pretenders).

El grupo presentó a principios de 2007 su siguiente producción, "Adelantando". En este álbum contaron con la colaboración de La Shica y Carlos Tarque.

El grupo ha recibido galardones como 2 Premios de Música, Ondas y nominaciones a los Grammy: en los Latin Grammy, mejor grupo por "Depende", mejor canción, mejor grupo rock y mejor álbum rock por "De Vuelta y Vuelta", mejor álbum rock y mejor video musical por "Bonito", mejor álbum rock por "1M2", mejor álbum pop por "Adelantando", mejor álbum pop y mejor ingeniería de grabación por "Orquesta Reciclando", mejor álbum rock por "¿Y ahora qué hacemos?" .