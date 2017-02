Miguel Bosé: "En el mundo de la música no paras, pase lo que pase"

Miguel Bosé está a punto de iniciar su gira con "MTV Unplugged", una revisión acústica de temas que ha hecho en 40 años de carrera, y que está "pegada" a las anteriores, "Estaré" y "Amotour": "En el mundo de la música no paras, pase lo que pase. Nunca para esa actividad, que es muy saludable y muy bendita".



Los preparativos de esta gira que se inicia en México el día 16 le tienen muy ocupado, en plenos ensayos en Madrid, una "bendita actividad" con la que alude a su momento anímico tras el fallecimiento, hace dos semanas, de una de las personas esenciales de su vida, su sobrina, la cantante y modelo Bimba Bosé.

Bosé (Panamá, 1956) está seguro de que la gira con los temas de un disco que grabó el 12 de mayo de 2016 en Ciudad de México, producido por Nicolás Sorín y con dos canciones inéditas -"Dime qué diré" y "Estaré"-, va a ser sorprendente, asegura en una entrevista con Efe.



Y lo será, detalla, porque llega a los 40 años de carrera -"Linda", su primer álbum, es de 1977- con una producción nueva en todos los sentidos, porque, resalta, siempre se ha rodeado de alta tecnología.



"Esto es volver a los orígenes de los espectáculos, a lo orgánico. Tratando con tantos contenidos nos olvidamos de algo tan esencial como las luces y este año estamos apostando mucho por eso, en un escenario de seis niveles, tres pantallas de fondo con realización en circuito cerrado...", relata.



Además, dice satisfecho, están empleando materiales de nueva generación, con los que aún están experimentando y con posibilidades "inmensas".

Se le han quitado, confiesa, "todos los miedos" que tenía a salir de su zona de confort, la de los ordenadores, la de la tecnología, en la que reside "el sonido Bosé", y enfrentarse a una guitarra.



"He visto unas posibilidades espectaculares. Hay temas con sonidos muy específicos que no funcionaban en acústico, porque una guitarra acústica no suena como su equivalente informático. Me gusta la mano humana. Hay tanta diferencia como entre la Filarmónica de Berlín o el dj David Ghetta. Las emociones son distintas", asegura el artista.



El núcleo de la gira es el disco "MTV", compuesto por temas como "Bambú", "Morenamía", "Amante Bandido", "Amiga" o "Nada particular",



Esta última es una canción de 1992 sobre la guerra de los Balcanes, en la que originalmente, subraya mientras la entona, "había mucho lirismo", y era "muy grande".



Nunca ha dejado de ser actual, "porque el exilio le sigue tocando a todo el mundo" pero ahora, compara cantándola, el sentimiento es un grito con el que se pregunta "¿qué coño estáis haciendo?"



"Ahora es con rabia. Arranca muy 'irish', acústica 'a la irlandesa', y con la desesperación del exiliado de no saber a dónde ir", explica.



Una gira que le lleva casi de vuelta a casa, ya que Bosé vive desde hace tiempo en Panamá, porque residir en el país en el que nació le permite estar en pocas horas de avión en cualquier ciudad de Latinoamérica, un continente en el que es "adorado".



Y eso que en los últimos meses en España han surgido todo tipo de noticias sobre los diferentes sitios donde se habría instalado el artista, algo que le lleva a comentar divertido que está "en segundo curso" de teleportación y aún no puede estar viviendo al mismo tiempo en Lezama, Galicia, el Bierzo, Comillas o Badajoz.



"Puede que Lezama sea una puerta a otra dimensión por la que alguien pase y vaya y venga", se ríe y revela que también "le han visto viviendo" en Galicia, "en un molino rodeado de nutrias. Estoy como Cruella de Vil haciéndome un abrigo con los castores y las nutrias".



"Soy imbécil porque tengo un patrimonio por toda España del que no participo. De hecho, me pregunto a veces que por qué me lo he comprado", ironiza el cantante, de 60 años.



"Lo mismo -añade riéndose- tengo que hablar con mi administrador porque el alquiler no se refleja".



Donde sí estará con seguridad es en México DF el 16 de febrero, en el Auditorio Nacional, donde actuará tres días seguidos como arranque de una gira que luego le llevará a Mérida, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, Pachuca, Hermosillo, Tijuana, Zapopán, Texcoco y Querétaro, desde donde partirá a Estados Unidos.



Allí actuará en Modesto, Los Ángeles e Indio -las tres localidades en California- para ir después a San Juan y Santo Domingo antes de volver a Estados Unidos (Miami, San Antonio, Laredo, Mcallen, Houston y Dallas).



Las fechas que ya están cerradas en España son el 23 de junio en Madrid y el 27 de ese mes en Barcelona.