Lanzan sorpresivo dueto de Perrozompopo con Ale

El cantante Perrozompopo estrenó una nueva versión de su clásico tema "Entre remolinos" en la que comparte créditos con el nuevo talento nacional, Ale.

En un comunicado de prensa, el productor del tema, Luis Pastor González señaló que fue la canción perfecta para unir en un dueto "a dos artistas nicaragüenses, pertenecientes a generaciones distintas de la música nacional, Perrozompopo, de 45 años y Ale, de 16".

González, productor de esta iniciativa en formato de audio y video, lanzó la producción en las redes sociales tres días antes de lo previsto, “me equivoqué en la programación que le dí al Facebook y cuando ví ya estaba siendo visto por el público, así es que pensé que ese era su destino y lo dejé a aire”, mencionó el cantautor que hizo de grabador, camarógrafo y editor.

La grabación de la canción y el video fue simultáneo, todo en vivo al mismo tiempo. Se realizó el martes recién pasado en El Búnker estudio y la edición se terminó el miércoles.

Ale, protagonista de esta nueva producción, estuvo al tanto de todos los detalles de la edición del video, dando sus aportes e ideas. Se mostró emocionada por compartir con su tío, un gran cantautor nicaragüense y de gozar el resultado de un nuevo esfuerzo musical.

UN REGALITO

"Después de la experiencia con el video y la canción 'Let it be', que publiqué hace menos de un mes, prometí compartir algo hermoso muy pronto y estoy cumpliendo. Un regalito en el mes de amor y la amistad. Así es que esperen más de mí en las redes sociales", expresó la joven artista, que invita a sus fans a que la sigan en Facebook @alesoyfeliz y que se suscriban a su canal de YouTube: Ale González Mejía.

Perrozompopo, ​por sun parte, ​escribió en su Facebook: “Gracias al universo parece que la música continúa apareciendo en nosotros y nosotras, en los y las Mejía, claro que con el orden de los apellidos mezclados, pero al final también Mejía. Aquí les comparto este video de mi sobrina Alejandra, hija de Luis Pastor y de mi prima América Mejía. Aquí aparecemos cantando y ella se muestra como una mujer que le apasiona la música.

"Cuando digo hacer música como nosotros lo hemos hecho, me refiero a sentir la música desde lo más profundo sin depositar en ella tanto faranduleo ni tanta tontería", recalcó Ramón Mejía, conocido como Perrozompopo.

"Ale --esta sobrina hermosa-- por lo visto carga con esa herencia hermosa que nosotros intentamos transmitir como padres y como madres", expresó el músico.