La pluma europea en el Festival de Poesía de Granada

Son horas las que faltan para que la poesía se convierta en arconte en todos los rincones de Granada, nervio y músculo de la cultura mundial durante la celebración del Festival Internacional de Poesía de Granada (FIPG), que desde hace 12 años ha logrado reunir a las mejores plumas del orbe.

Este año en la edición dedicada al poeta nicaragüense Manolo Cuadra y al salvadoreño Roque Dalton, participarán 107 poetas y de ellos 36 son europeos y 11 provienen de países que cuentan con embajadas en Nicaragua. Este año el festival será del 12 al 18 de febrero.

El aporte de la Unión Europea con sus estados miembros no solo es significativo por la cantidad de representantes poéticos, sino también por el apoyo económico que ofrecen a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, al punto que en los últimos diez años han contribuido con 300 mil dólares, según declaraciones del embajador de la UE, señor Kenny Bell.

Debido a ese rol fundamental de los países europeos para la realización de la fiesta cultural más grande del país, ayer se realizó una conferencia de prensa en la que los embajadores de Francia, Italia, España y Alemania compartieron sus impresiones sobre el FIPG.

“Hemos participado en los años anteriores. Este año viene el poeta Bruno Docey, quien además tiene su propia editorial, publica poesía internacional con la misma perspectiva del Festival Internacional de Poesía de Granada, que es darla a conocer en los cinco continentes. Él también se preocupa por llevar el arte a la infancia, por lo que escribe libros para niños y también da clases de literatura”, manifestó el señor Philippe Létrilliart, embajador de Francia.

Létrilliart felicitó al FIPG porque constituye un puente entre generaciones literarias y los poetas del mundo.

“En el pasado venían piratas europeos, hoy solo van a encontrar poetas; los piratas se llevaban los tesoros de Granada, hoy vienen con tesoros a compartirlos en Granada”, enfatizó.

Más que cultura

Por su parte, el embajador de la Unión Europea señaló que el festival es una de las actividades que más han apoyado y promovido en el tiempo, porque ayuda no solo en lo cultural sino a promover el diálogo sobre temas claves para el desarrollo, tales como el género, el cambio climático, la educación, entre otros.

“La contribución europea en el festival se enmarca en una nueva estrategia para la promoción cultural con tres ejes: desarrollo económico y sociedad sostenible a través de la cultura, diálogo intercultural y cooperación en materia de patrimonio cultural. El festival ubica a Nicaragua y Granada en la agenda cultural internacional contribuye a la promoción turística, y por ende al desarrollo económico de la ciudad y del país, representa una oportunidad de acercamiento entre actores del panorama cultural mundial y aporta a la protección del patrimonio cultural”, subrayó Bell.

Además, aprovechó para saludar la iniciativa del festival en pro de que la Unesco declare a Granada Patrimonio de la Humanidad. Rafael Garranzo, embajador de España, manifestó que su país ha aportado de manera histórica al Festival, porque es un actor cultural de enorme valor en sí mismo, por la calidad de los poetas, también desean promover a Nicaragua y “se ha dicho que a través de la cultura y la literatura ocupa un peso superior al que pueda tener por su peso económico o de variables demográficas, definitivamente la cultura posiciona a Nicaragua porque durante una semana es el centro del mundo cultural. Finalmente genera diálogo, que es lo que nos hace progresar”.

“España tiene tres instituciones implicadas en este año, por un lado está el Ministerio de Educación y Cultura, también el Ministerio de Asuntos Exteriores y un organismo público como es Acción Cultural Española. Aparte quiero resaltar el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua, porque nos gusta que tenga un componente formativo por medio de talleres”, señaló.

Garranzo no perdió la oportunidad para destacar la calidad de los poetas que vienen de su país, sobresaliendo Antonio Gamoneda, uno de los innovadores del lenguaje poético, también estará Yolanda Castaño, que escribe en gallego y se traduce a sí misma al castellano, Juan Carlos Mestre, combina su obra con la música y el arte gráfico, y Rafael Soler, académico que escribe poesía y narrativa. Sergio Martes, embajador de Italia, en su intervención adujo de que a pesar de ser una embajada relativamente pequeña, sin un sector cultural autónomo, por lo que no tienen actividades propias, colaboran patrocinando cada año un billete de avión. Para esta edición del FIPG traerán a dos poetas, aunque uno aún no ha definido su participación por motivos familiares.

Maike Friedrichsen, consejera de la embajada de Alemania, adelantó que harán posible la llegada del poeta Thomas Wohlfahrt, quien participará en el FIPG presentando películas poéticas.

Finalmente la poeta nicaragüense Luz Marina Acosta, vicepresidenta del FIPG, agradeció en nombre de Francisco de Asís Fernández y de todos los organizadores el apoyo recibido de la Unión Europea y sus estados miembros.