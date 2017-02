Maná: no hay que perder el poder latino

Fher Olvera, cantante del grupo mexicano de rock Maná, agradeció, en San Juan, a la comunidad latina en EE. UU. que haya crecido y se haya unido contra las propuestas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Proponemos a los latinos que luchen por sus ideales. La comunidad está creciendo y está bien unida y nos da gusto, han agarrado mucha fuerza y nos llena de mucho gusto", afirmó Fher en una rueda de prensa en la capital puertorriqueña.

Maná se presentó ayer en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan, como parte de su gira "Latino Power Tour", y cuyo espectáculo marcó el regreso de la banda a la isla caribeña tras cuatro años de ausencia.

Libertad

El "Latino Power Tour" fue inspirado con el fin de celebrar el poder que tiene la comunidad latina en Estados Unidos y para crear conciencia de que los latinos deben exigir cambios reales para su comunidad.

"Queremos que los latinos se expresen, se unan a las redes sociales y luchen por sus justicias y sus sueños y se manifiesten, pero de manera pacífica y democráticamente", enfatizó Fher, quien junto a Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros forman Maná.

El artista respalda las protestas que la comunidad latina en EE. UU. ha llevado a cabo desde que Trump asegurara que cuando México "nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas que nos traen drogas, crimen, violadores..." y les avisara de que les iba construir "el muro más grande que jamás hayan visto" en la frontera. "No debemos perder la alianza. No creo que queramos perder un aliado, vecino y un buen 'partner' de Estados Unidos. También México está muy firme en que se respete la dignidad y no vamos a pagar por ese muro", aseguró Fher.

González, por su parte, respaldó las palabras de Fher al decir que si el gobierno de Trump "quiere levantar ese muro, que lo paguen ellos".

"Ahora la gente de Estados Unidos tiene que lidiar con él", dijo González, batería de Maná, en referencia a Trump.