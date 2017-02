Luis Enrique, entre libro, dueto y nuevo tema

Luis Enrique, El Príncipe de la Salsa, llegó a nuestro país para celebrar junto a su novia, Lilia Piccinini el primer aniversario de la tienda Lázuli, el proyecto que ella ha impulsado junto a varias colaboradoras y que asegura les ha ayudado a tocar muchas vidas.

En un acto emotivo en el que Piccinini no pudo evitar el llanto al reconocer cómo siente materializado uno de sus grandes sueños gracias al crecimiento de la tienda y al calor humano de su equipo.

Al concluir el evento, el salsero conversó sobre su posible dueto con Gilberto Santa Rosa, sobre su libro autobiográfico y además adelantó que está estrenando sencillo.

Gilberto Santa Rosa dijo que desea grabar con vos, ¿es viable?

Estamos en ese juego hace rato y finalmente hemos coincidido en Miami en estos días y quedamos de vernos la próxima semana para consolidar lo que queremos hacer. Yo respeto y quiero mucho a Gilbertito, él fue el primer artista con el que esta generación de salseros logró entrar al Teatro de Bellas Artes de Puerto Rico, que es como el Teatro Rubén Darío en Nicaragua, un teatro muy prestigioso en el que los salseros no lograban presentarse porque era para música clásica y con Gilbertito lo logramos. Hemos hecho muchas cosas juntos, varios proyectos, pero nunca hemos hecho un dúo. Lo hemos planteado desde hace rato y al fin creo que vamos a lograrlo.

¿Cómo va el proceso de tu libro?

Va muy bien, bastante adelantado. Confieso que es una tarea un tanto difícil, hablar de mi vida y sobre todo de mi vida de familia, de mi niñez, de mi trayecto desde que salí de Nicaragua a Estados Unidos, no siempre he querido compartir algunas cosas, pero creo que este es el momento.

Me duele mucho lo que pasan los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo en este momento, porque yo fui y soy un inmigrante, alguien que entró en ese país ilegalmente y que logró finalmente el estatus legal después de 10 años, soy alguien que echó para adelante y que sigue luchando por sus sueños realidad y quiero compartir esa historia porque eso es justamente lo que la gente busca de los artistas. También quiero escribir el libro por los constantes mensajes de la gente pidiéndome consejo de varias cosas, así que compartir la historia, la experiencia, es animar a que se piense, aunque suene a frase cliché, que sí se puede, porque en la medida de lo posible con las herramientas que te presenta la vida en los distintos momentos se puede lograr y ser lo que se quiera.

En algunas canciones hemos conocido parte de tu autobiografía, ¿cuánto de ello retomarás en el libro?

Mucho de eso, por supuesto Autobiografía es fundamental para mí, indiscutiblemente hay cosas que no he compartido. Mi vida en familia es algo que he protegido mucho, por respeto a ellos y porque siento que cada vez que abres esa puerta estás expuesto a que se hagan conclusiones o se den opiniones al respecto que uno no quiere escuchar. He protegido a mi hijo, a mis padres y a mi entorno, pero creo que ya es momento de compartir mi historia.

Te interesa: Luis Enrique recibe el galardón "Voice of music"

¿Cuál es tu valoración de la situación de los inmigrantes?

Es muy difícil, pero a Dios gracias hay un nivel de conciencia en el pueblo que vive en los Estados Unidos, no puedo decir americano, porque somos gente de todos lados, que están oponiéndose a diario a ciertas medidas que se quieren tomar y que no se podrá porque van contra la constitución, pero es una pelea difícil porque en una democracia, desgraciadamente, tenés que respetar el punto de vista del otro, y digo desgraciadamente porque hay muchos injustos.

Muchos estamos dejando saber que no estamos de acuerdo con muchas delas cosas que se están haciendo.

¿Cuándo estará el libro?

Si no se atrasa, porque es un proceso que llevo de a poco, pues no soy experto escribiendo libros, estará listo en septiembre.

¿En qué otro proyecto estás trabajando?

Acabo de lanzar un sencillo en Puerto Rico y Colombia que se llama “Cuando se juega con fuego”, está yéndonos muy bien. Soy una compañía independiente por lo que es doble el esfuerzo que tengo que hacer para promover estas cosas, pero gracias a las redes sociales logramos lanzarlo bien. Acabamos de hacer una versión pop, la primera fue estilo salsa, y esperamos lanzarla en Nicaragua en marzo.