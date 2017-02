Familia de George Michael quiere investigación sobre filtración de llamada

La familia del fallecido músico británico George Michael pidió hoy una "investigación completa" sobre una filtración a los medios de la llamada hecha a los servicios de emergencia por la pareja del cantante cuando lo encontró sin vida, el pasado 25 de diciembre.



En un comunicado emitido a través de los abogados de los familiares de Michael, estos aseguran sentirse "verdaderamente horrorizados" por la divulgación de un fragmento de audio en el que el libanés Fadi Fawaz, novio del artista, pide ayuda por teléfono al número de emergencia.





Fawaz encontró el cuerpo sin vida de George Michael, de 53 años de edad, en su residencia en Goring-on-Thames, en el condado inglés de Oxfordshire.



Se cree que Michael falleció a causa de un fallo cardíaco y hasta la fecha se ha descartado que haya habido alguna circunstancia "sospechosa" en su muerte.

Te interesa: George Michael salió del armario para defender los derechos gais

La autopsia practicada a Michael ha arrojado resultados "no concluyentes", por lo que se llevan a cabo nuevas pruebas que aún no se han divulgado.



En la citada llamada telefónica filtrada, la pareja del exlíder de Wham! cuenta cómo encontró a la estrella sin vida cuando fue a despertarlo el pasado 25 de diciembre antes del almuerzo de Navidad.



"La familia y amigos de George están extremadamente disgustados porque una grabación tan personal, dolorosa y claramente confidencial se haya filtrado", apunta la nota.



Los abogados agregan que "en nombre de la familia" se asegurarán de que "se lleva a cabo una investigación completa a fin de establecer cómo ha podido estar disponible ese material".



"Creemos firmemente que cualquiera que se pone en contacto con las autoridades de emergencia en situaciones como ésta debería tener derecho a esperar que esas grabaciones no van a ser divulgadas por los medios y es profundamente descorazonador para la familia que esta transcripción, y el audio, se hayan hecho públicos", dice el comunicado.