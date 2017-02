Beyoncé y Adele se perfilan como las reinas de los Grammy

Beyoncé lidera el número de nominaciones para los premios Grammy, con nueve, incluidas las tres categorías más prestigiosas.

La Academia de la Grabación de Estados Unidos anuncia este domingo los ganadores del principal premio de la industria musical en una ceremonia en Los Ángeles, después de contar los votos de 13,000 músicos profesionales.

Lea más: Metallica actuará en los Grammy

Estos son los nominados en las categorías más prominentes:

ÁLBUM DEL AÑO:

- Adele, “25”

- Beyoncé, “Lemonade”

- Justin Bieber, “Purpose”

- Drake, “Views”

- Sturgill Simpson, “A Sailor's Guide to Earth”

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

- Adele, “Hello”

- Beyonce, “Formation”

- Lukas Graham, “7 Years”

- Rihanna featuring Drake, “Work”

- Twenty One Pilots, “Stressed Out”

CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

- Adele, “Hello”. Compositores: Adele y Greg Kurstin.

- Beyoncé, “Formation”. Compositores: Beyoncé con Khalif Brown del dúo de rap Rae Sremmurd, Asheton Hogan y Mike Will Made It.

- Mike Posner, “I Took a Pill in Ibiza”.

- Justin Bieber, “Love Yourself”. Compositores: Bieber con Ed Sheeran y Benny Blanco.

- Lukas Graham, “7 Years”. Compositores: banda liderada por Lukas Forchhammer con el tecladista Morten Ristorp, el productor Stefan Forrest y el compositor Morten Pilegaard.

MEJOR NUEVO ARTISTA:

- Kelsea Ballerini

- The Chainsmokers

- Chance the Rapper

- Maren Morris

- Anderson .Paak

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

- Blink-182, “California”

- Cage the Elephant, “Tell Me I'm Pretty”

- Gojira, “Magma”

- Panic! At The Disco, “Death of a Bachelor”

- Weezer, “Weezer”

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

- Jesse & Joy, “Un besito más”

- Gaby Moreno, “Ilusión”

- Laura Pausini, “Similares”

- Sanalejo, “Seguir latiendo”

- Diego Torres, “Buena vida”