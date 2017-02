Comienza la 59 edición de los premios Grammy

La 59 edición de los premios Grammy echó hoy a andar en el Staples Center de Los Ángeles (California), una ceremonia que verá el duelo de favoritos entre Beyoncé, con nueve nominaciones, y Drake, Kanye West y Rihanna, con ocho candidaturas por cabeza.

La gala, conducida por el humorista británico James Corden, contará con las actuaciones de Adele, Lady Gaga, Metallica, Katy Perry, William Bell, Chance The Rapper, Gary Clark Jr., Daft Punk, Alicia Keys, Bruno Mars, Maren Morris, Anderson .Paak, Sturgill Simpson, A Tribe Called Quest, Carrie Underwood, Keith Urban y The Weeknd, entre otros.

La Academia de la Grabación tiene previsto un sentido tributo a los fallecidos George Michael y Prince, además de un segmento especial protagonizado por Demi Lovato junto a Andra Day, Tori Kelly y Little Big Town para homenajear a los Bee Gees y el 40 aniversario de la banda sonora de “Saturday Night Fever”.

Beyoncé, que recientemente anunció que está embarazada de gemelos, se convirtió con sus nueve nominaciones en la mujer con más candidaturas -un total de 62- en la historia de estos galardones.

La artista aspira a hacerse con la victoria en las tres categorías principales: mejor grabación y mejor canción del año, por su tema “Formation”; y mejor álbum, por “Lemonade”.

Además, la artista también consiguió un hito histórico al ser la primera persona nominada en categorías de pop, R&B, rap y rock, en estas dos últimas gracias a sendas colaboraciones con Kendrick Lamar y Jack White.

Los nominados a álbum del año junto a Beyoncé (“Lemonade”) y Adele (“25”) son Justin Bieber, por “Purpose”; Drake, por “Views”, y la cantante estadounidense de música country Sturgill Simpson, que se metió por sorpresa en la lista final con su disco “A Sailor's Guide to Earth”.

Adele abrió el show

Adele abrió este domingo la 59a edición de los premios Grammy interpretando su gran éxito “Hello” en el escenario del Staple Center de Los Ángeles.

Su disco “25”, en el que se incluye este tema y está nominado a Mejor Álbum, ya sumaba un par de Grammys antes de la gala y ha sido el disco más vendido del mundo desde que la británica lanzó “21”, que ganó el Grammy a Mejor Álbum del año en 2012.

El comediante James Corden arrancó una presentación llena de errores intencionales, y siguió con un monólogo en clave de rap que conquistó los aplausos.

El Grammy promete ser este domingo un duelo entre divas. De un lado Adele y sus balanda rompecorazones y del otro Beyoncé, que tiene nueve nominaciones y ya ganó el primer gramófono con el videoclip de “Formation”.

La producción rinde tributo al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) con imágenes de policías levantando los brazos, como rindiéndose, frente a un niño negro.

Es la primera aparición pública de la diva desde que dio la buena nueva de su embarazo de gemelos.

Primeros ganadores

Chance the Rapper ganó este domingo el Grammy a Mejor Nuevo Artista, confirmando el rápido ascenso de esta estrella del hip-hop introspectivo.

El rapero de 23 años de Chicago, cuyo verdadero nombre es Chancelor Bennett, ganó en esta categoría del Grammy que es mirada de cerca y en la que competía con el dúo electrónico The Chainsmokers y el experimental artista de hip-hop Anderson .Paak.

La banda Cage the Elephant ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock con “Tell Me I'm Pretty” este domingo, mientras que el virtuoso violonchelista Yo-Yo Ma se llevó el de Mejor Álbum de Música del Mundo con su orquesta Silk Road Ensemble por “Sing Me Home”.

Este fue el primer Grammy para la banda de rock originaria de Kentucky, centro de Estados Unidos, pero que reside en Gran Bretaña, donde es muy popular.