“La La Land”, triunfadora de los Bafta

"La La Land", el musical de Damien Chazelle, fue la triunfadora de la 70 edición de los Bafta del cine británico al ganar cinco de los nueve premios a los que optaba, entre ellos los de mejor película, director y actriz protagonista.

También se hizo con el de música y dirección de fotografía en una gala celebrada en el Royal Albert Hall de Londres.

Mientras que el premio a mejor actor fue para Casey Affleck por "Manchester by the Sea" ("Mánchester frente al mar"), película que se llevó dos Bafta, el mismo número que "Lion".

Emma Stone, en la cima

La estadounidense Emma Stone también se llevó ayer el Bafta a mejor actriz por su papel en el musical "La La Land".

"Es un honor increíble, no tengo palabras. Gracias a los Bafta. Una de las mejores partes de esta noche es poder sentarme con la gente con la que hice este filme: ya somos una gran familia", señaló una emocionada Stone tras recibir el galardón de manos del actor Eddie Redmayne. "Gracias, Damien (Chazelle, el director) por darme la oportunidad, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y no me puedo olvidar de Ryan (Gosling), un compañero increíble", agregó. Stone el pasado mes de enero ganó el Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical.