Los sueños de Ye Mimi hechos poesía

Granada recibió ayer a más de 100 poetas del mundo que participarán en el XIII Festival Internacional de Poesía, que este año rinde homenaje al nicaragüense Manolo Cuadra y a Roque Dalton, de El Salvador.

A este gran evento se unió por primera vez la poeta y cineasta taiwanesa Ye Mimi, quien está emocionada de poder compartir sus escritos con los nicaragüenses y otros poetas del mundo. “He escuchado que este festival es como un gran carnaval donde se unen muchos poetas del mundo, así que será una experiencia muy especial para mí”, declaró.

Ye Mimi, directora de cine experimental, tiene un máster en literatura inglesa y escritura creativa por la Universidad Nacional de Dong Hwa y el Departamento de Creación Cinematográfica de la Facultad de Bellas Artes del Instituto de Arte de Chicago.

Su obra explora y difumina los límites entre géneros literarios: cultiva la poesía y la prosa, escribe novelas cortas y cuentos de hadas, y desde hace más de una década rueda películas poéticas basadas en la improvisación y el encolado de imágenes y palabras. Mimi, quien escribe desde los 19 años, dice que su fuente de inspiración son sus sueños. “Desde muy pequeña empecé a escribir sobre mis sueños especiales y extraños, que para mí son como estar apreciando una película, aunque a veces hay unos factores muy extraño pero sirve como una nutrición para mi obra”, expresó.

Esta poeta taiwanesa ha sido galardonada en festivales europeos y estadounidenses de cine poético. Ha publicado tres poemarios: ‘Oscuridad’, ‘Cuanto más automóvil, más lejos’ y ‘Del derecho y del revés’. Asimismo, la editorial Anomalous Press publicó una traducción al inglés de su antología ‘Los días de él transcurren como los años de ella’, la cual quedó de finalista en la edición de 2014 del Premio Obra Poética Traducida.

Admira a Rubén Darío

Luego del festival, la poeta viajará a la ciudad de León para conocer más sobre Rubén Darío, de quien admira mucho por talento, específicamente por la melodía que transmiten sus poemas. “Es un lugar donde vivió Rubén Darío y quiero conocer el museo donde hay más información de su vida.

“Últimamente he estado leyendo muchos escritos de Rubén Darío traducidos en inglés y, aunque no hablo castellano, se puede escuchar que las frases terminan con un sonido de melodía o música, y eso es muy importante para mí porque me gusta”, manifestó.

Su actual proyecto

Hace dos años Mimi perdió a su esposo tras sufrir un infarto, luego de esa experiencia, la poeta está trabajando en una película que aborde la temática de la vida y la muerte. “En este momento estoy haciendo película experimental animada que une el drama y habla un poco de su vida cotidiana. Quiero unir esos tres factores para hacer una película corta, de hecho hace poco visité Indonesia y en un pueblo que tiene un ritual muy particular de funerales, así que aproveché algunas imágenes para añadirlas a este proyecto”, comentó.