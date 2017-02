Adele, reina de los Grammy

El disco "25", de la británica Adele, fue elegido como mejor álbum del año en la 59 edición de los premiosGrammy.



"Gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón", dijo la artista, visiblemente emocionada sobre el escenario del Staples Center, de Los Ángeles (California), que no obstante quiso dedicar el premio a Beyoncé, a quien consideró merecedora del galardón.

Adele gana Álbum del año por 25. Los #Grammy pertenecen a la cantante británica. pic.twitter.com/KTAkRxa2S1 — El Nuevo Diario (@elnuevodiario) 13 de febrero de 2017

El resto de candidatos en ese campo eran Beyoncé ("Lemonade"), Justin Bieber ("Purpose"), Drake ("Views") y Sturgill Simpson ("A Sailor's Guide to Earth").



Adele también se hizo instantes antes con el trofeo a la mejor canción del año, por "Hello".

"Gracias por ayudarme a escribir mi canción favorita", dijo la artista en alusión a Greg Kurstin, coautor de la letra de ese tema.



El resto de contendientes eran "Formation" (Beyoncé), "I Took a Pill In Ibiza" (Mike Posner), "Love Yourself" (Justin Bieber) y "7 Years" (Lukas Graham).

Emocionada

"Beyoncé, te adoro, emocionas mi alma cada día desde que tengo 17 años. Quiero que seas mi mamá", dijo la cantante, que se convierte en la primera artista de la historia que logra hacerse con la victoria en esas categorías principales por segunda vez.

Sus otros dos triunfos de la noche llegaron en los campos de mejor actuación pop en solitario, por "Hello", y mejor álbum vocal pop tradicional, por "25".



El otro artista con cinco trofeos esta noche fue el británico David Bowie, fallecido en enero del año pasado.



Bowie se impuso en las categorías de mejor canción rock ("Blackstar"), mejor actuación rock y mejor álbum de música alternativa.

También se coronó en los campos de mejor diseño de empaque (compartido con el director artístico Jonathan Barnbrook) y mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica (junto a Tom Elmhirst, Kevin Killen, Tony Visconti y Joe LaPorta), todos ellos por su último disco de estudio, "Blackstar", el número 25 de su carrera.