“Dale una luz” cumple 25 años

Hace 25 años los cantautores Katia y Salvador Cardenal (del Dúo Guardabarranco) fueron invitados a un festival musical en Noruega, donde los artistas se enamoraron de la melodía del tema “Ahora mismo” del artista de ese país Age Aleksandersen, y decidieron pedir permiso para utilizar ese ritmo y grabar el tema que conocemos como “Dale una luz”.

Para recordar el nacimiento de esa emblemática canción, Katia Cardenal realizará un concierto el próximo 16 de febrero en el Teatro Nacional Rubén Darío que se titula “Dale una luz” y donde estará acompañada de los artistas nacionales: Omar Suazo, Miguel Ángel Oviedo, Evenor González, Carlos Luis Mejía y sus hijos Nina & Sebastián.

“Sin duda es una canción muy especial y fue realmente emocionante que nos invitaran a ese festival donde participaban 20 artistas escandinavos. ‘Ahora mismo’ habla sobre Noruega, un país desconocido para nosotros, con otro clima, costumbres, historias, fue entonces que Salvador pidió permiso para hacer una canción que hablara de Nicaragua, escribió la letra con todas las experiencias de nuestra generación que vivimos la guerra, la separación, la Cruzada de Alfabetización, terremotos, huracanes, además de la fe y esperanza que tienen los nicaragüenses que en la calamidad siempre presenta esa solidaridad que nos caracteriza”, comentó Cardenal.

Repertorio

En el l concierto, que iniciará a las 7:30 p.m. Cardenal ofrecerá un repertorio variado. “Voy a incluir canciones que normalmente no canto, es lo especial de este concierto. Un homenaje a nuestro amor por Nicaragua y a la música que hacemos, así que cantaré temas de otros grandes autores como Otto de la Rocha, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Hernaldo Zúñiga, El Guadalupano (Pedro Pablo Martínez) y canciones que la gente se sabe y que pocas veces han escuchado en mi voz”, detalló.

“Yo estoy muy contenta porque soy una mujer bastante atrevida en Nicaragua y no me quiero rendir. Definitivamente nos tenemos que poner metas grandes y si uno lo hace con fe y convicción lo cumple. Yo comencé a cantar con Salvador desde muy chavala y siempre tuve una visión muy clara de lo que quería cantar y hacer, en estos 38 años de carrera he logrado grabar 21 álbumes, he viajado por más de 25 países y no dejo de creer que lo que hago tiene validez porque es algo que me nace del corazón”, expresó.

Los precios del concierto son: 150, 200, 300 y 350 córdobas y están a la venta en la taquilla del Teatro Nacional.