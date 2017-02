Jagger “no recuerda” haber escrito sus memorias pese a la existencia de copia

Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, dice que no "recuerda" haber escrito su autobiografía pese a que un editor asegura tener una copia de un libro de memorias escrito por el cantante a comienzos de los 80, informa el último número de la revista británica "The Spectator".



El editor John Blake reveló que Jagger le entregó hace tres años, mediante un amigo común, un libro autobiográfico de 75.000 palabras escrito por él a principios de la década de los 80, cuando ya llevaba 20 años de carrera con la legendaria banda británica.



Blake se puso en contacto con el líder de los "rollings", pero éste le dijo que no recuerda haberlo escrito.

El editor sostiene que Jagger, de 73 años, se había mostrado en un principio inclinado a que el libro se publicara e, incluso, había acordado escribir un prólogo en el que explicaría que lo escribió "hace mucho tiempo".



No obstante, según su versión, varios acontecimientos ocurridos posteriormente en la vida del legendario artista se interpusieron, entre ellos el suicidio de la diseñadora L'Wren Scott en marzo de 2014, entonces pareja de Jagger, una gira mundial del grupo, una película sobre cómo se creó el álbum "Exile On Main Street" y una amplia exposición en la Galería Saatchi.



En unas declaraciones a la revista, Blake indicó que tras esos eventos "las puertas de acero se cerraron" y Jagger ya no quiso publicarlo.

Detalles de su vida

No obstante, el editor desvela algunos detalles incluidos supuestamente en las memorias sobre los avatares de los Stones, como cuando el cantante regresó a la casa de sus padres en Dartford, en el condado de Kent (sur de Londres), tras dos años de "caóticas giras mundiales, desenfreno, caos, alboroto y sabe dios qué más".



Al parecer, la madre de Jagger le recibió "horrorizada", mencionando su nuevo cambio de peinado: "Oh, Michael, tu pelo...".

El manuscrito muestra, de acuerdo con Blake, a "un Mick más tranquilo y más atento que la caricatura que se hace de él de llevar una vida agitada".



El libro destapa a una estrella del rock que se "esconde" en una pequeña sala en el "backstage" antes de los conciertos "sopesando a la audiencia"; almuerza una comida de carbohidratos y bebe ocho pintas de agua antes de salir al escenario.



Según esas memorias, las "extravagantes" fiestas en el backstage son un "mito" y en ellas, de acuerdo con Blake, Jagger aborda su tempestuosa relación con Keith Richards, quien publicó su autobiografía en 2010, bajo el nombre de "Life", cosechando un enorme éxito de crítica y financiero.