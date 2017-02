Los Óscar vuelven a tomar color

“Menuda diferencia respecto al año pasado”, expresaba con aire de alivio la presidente de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone Isaacs, el pasado 6 de febrero en el tradicional almuerzo que la institución cinematográfica organizaba a los nominados de la 89 edición de los Premios Óscar. El sentir de Boone Isaacs, la primera presidente froamericana de la Academia, veinte días antes de la entrega de las estatuillas, dejaba a las claras que la experiencia vivida en las dos últimas ediciones no fue buena para la industria del cine. “Hemos conseguido un progreso real y estoy segura de que va a continuar en el futuro. Queremos ser diversos y liderar con el ejemplo. Nos hemos convertido en agentes del cambio”, añadía la presidente, contenta por la cantidad de artistas de color nominados en esta ocasión, y no solo en las categorías de actores, sino también en puestos técnicos como mejor dirección, fotografía o montaje, algo inusitado hasta ahora.

Hasta diez nominados negros se sentarán el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby, de Hollywood, en espera de ver reconocido su trabajo con un Óscar. Seis actores, dos directores, un especialista en fotografía y otro en montaje, añaden sus nombres a la larga lista de nominados de color a la dorada estatuilla, aunque solo catorce afroamericanos han recibido tan distinguido premio. Todos actores, desde Hattie McDaniel, la entrañable “Mammy”, la criada de Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), en “Lo que el viento se llevó” (“Gone with the wind”), en 1940; hasta Lupita Nyong’o, la actriz mexicana que en 2014 recibiera el premio a Mejor actriz de reparto por su trabajo en “12 años de esclavitud” (“Twelve years a slave”).

Por el camino han destacado nombres como Sidney Poitier, el primer afroamericano en recibir el premio al mejor actor principal, en 1964 por “Los lirios del valle”; Denzel Washington, el actor negro con más estatuillas, dos; o Morgan Freeman, ganador de una tras cinco nominaciones.

Washington repite nominación a mejor actor en 2017, por su trabajo en “Fences” y, junto a él, un gran batallón afroamericano que estará en el Teatro Dolby de Hollywood. Desde hace dos años, es el momento de destacar sus grandes trabajos.

DENZEL WASHINGTON.

Con dos Óscar a sus espaldas, Mejor actor de reparto por “Glory” (“Tiempos de gloria), en 1989, y Mejor actor por “Training Day”, en 2002, Denzel Washington (Mount Vernon, Nueva York, 1954) vuelve a estar en el quinteto de los mejores intérpretes, esta vez por su trabajo en “Fences”, cinta que también dirige.

Washington, que interpreta el papel de un hombre amargado por una vida miserable y en conflicto con su hijo, competirá en esta ocasión con Ryan Gosling (“La La Land”), Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Viggo Mortensen (“Capitán Fantastic”) y Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”).

RUTH NEGGA

La historia real de una pareja interracial en Estados Unidos que fue condenada a prisión por contraer matrimonio en la Virginia de los años cincuenta del pasado siglo, es el argumento de “Loving”, película que ha servido a la actriz Ruth Negga para recibir su primera nominación al Óscar.

De ganarlo, Negga tomaría el relevo de Halle Berry, la única mujer de color, hasta ahora, que ha recogido un Óscar en la categoría de actriz principal. Fue en 2002, por su papel en “Monster’s ball”.

Negga, de origen etíope e irlandesa de 35 años, no tiene un camino fácil debido a la gran competencia que hay en su categoría: Emma Stone (“La La Land”), Natalie Portman (“Jackie”), Isabelle Huppert (“Elle”) y Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”), son sus rivales.

MAHERSHALA ALI

Nominado a Mejor actor secundario por su participación en “Moonlight”, Mahershala Ali (Oakland, 1974) está en su gran momento gracias a este trabajo en el que interpreta a un pequeño narcotraficante y a su actuación en “Hidden Figures” (“Figuras ocultas”), otra película de temática negra que aspira al Óscar.

Conocido por su participación en la serie “House of Cards”, Ali ha recibido el premio del Sindicato de Actores (SAG, en inglés), un gran aval en su enfrentamiento por el Óscar con Jeff Bridges (“Hell or High Water”), Lucas Hedges (“Manchester by the Sea”), Dev Patel (“Lion”) y Michael Shannon (“Nocturnal Animals”).

OCTAVIA SPENCER, NAOMIE HARRIS Y VIOLA DAVIS

La categoría de Mejor actriz de reparto tiene un gran componente afroamericano con la nominación de estas tres intérpretes. En el caso de Octavia Spencer (Montgomery, Alabama, 1972), candidata por su trabajo en “Hidden Figures”, sería su segundo Óscar, tras el logrado en 2012 por “The Help” (“Criadas y señoras”).

La gran favorita es Viola Davis (Carolina del Sur, 1965), por su actuación en la adaptación cinematográfica de la obra teatral “Fences”, en la que participó en 2010 y por cuyo trabajo ganó el Tony. La historia fue llevada al cine por Denzel Washington y Davis no ha parado de recibir premios: el Globo de Oro, el SAG y el Bafta, entre otros.

Para Davis es su tercera nominación al Óscar, tras “Doubt” (2008) y “The Help” (2011), y además hizo historia en 2016 al ser la primera mujer negra que ganaba un Emmy como Mejor actriz en una serie dramática, por “How to Get Away With Murder”. “Lo único que separa a las mujeres de color de las demás son las oportunidades”, dijo en aquella ocasión. Para la inglesa Naomie Harris (Islington, 1976) su actuación en “Moonligth” marcará un antes y después en su carrera, en la que destacan sus trabajos en “28 días después” y “Piratas del Caribe”, entre otras. Junto a Harris, Davis y Spencer, el quinteto de nominadas al Óscar a Mejor actriz de reparto lo completan Nicole Kidman (“Lion”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”).

BERRY JENKINS

El artífice de “Moonlight”, filme que ganó el Globo de Oro y compite a ocho Óscar entre ellos al de Mejor película, es Berry Jenkins, nominado a Mejor director, por una historia autobiográfica que ha cautivado al público y crítica por su reflexión sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor.

Jenkins (Miami, 1979) y “Moonlight” están a un paso de hacer historia y de convertirse en el primer director y la primera película con elenco afroamericano si se llevaran Óscar. Sería un espaldarazo al cine de temática negra, después de la gran polémica de los últimos años.

Como competencia tiene mucha y seria. Denis Villenueve (“Arrival”), Mel Gibson (“Hacksaw Ridge”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”) y Damien Chazelle (“La La Land”), este el gran favorito.

AVA DUVERNAY

Directora, guionista, productora y actriz, la californiana Ava DuVernay (1972) no para de recibir reconocimientos por su película documental “13th”, una denuncia a la institucionalización del racismo y la encarcelación masiva en Estados Unidos, que le ha valido el Bafta en la categoría de Mejor documental.

La cinta de DuVernay es aspirante al Óscar en esta misma categoría, un hecho insólito para una mujer directora de color. Desde su estreno en el Festival de cine de Nueva York en octubre pasado, “13th” ha circulado por cines y Netflix simultáneamente.

DuVernay ya sabe qué es estar cerca de un Óscar por la dirección de “Selma” (2014), candidata a Mejor película, aunque no lo fue como Mejor directora, una circunstancia que generó una gran polémica entonces. Poco antes, ya había sido reconocida con el premio a la Mejor dirección en el Festival de Sundance de 2012 por “Middle of nowhere”, la primera afroamericana en obtener este galardón.

Cinco años después, la dirección de DuVernay en “13th” puede hacer historia en los Óscar.

BRADFORD YOUNG Y JOI McMILLON

Las candidaturas de Bradford Young, en la categoría de mejor fotografía, y Joi McMillon, en montaje, si es que es un hecho insólito en la historia de Hollywood.

Young, por su trabajo en “Arrival”, y McMillon, en colaboración con Nat Sanders en “Moonlight”, aparecen como los primeros afroamericanos en ser nominados a los Óscar técnicos. Todo un avance tras unos años polémicos por la falta de diversidad.