Maná se tomará un “año sabático”

La banda mexicana Maná cumple 30 años de trayectoria musical y piensa celebrarlo a lo grande. Pero no todo es alegría, pues Fher Olivera, vocalista, anunció que se retirarán de los escenarios temporalmente, ya que necesitan un “año sabático”.

Después de su participación en el “Festival Pa’l Norte 2017”, el 31 de marzo y 1 de abril, sus integrantes tomarán diferentes rumbos para hacer otras cosas. “En Maná este año vamos a tirar la flojera bien y bonito. Yo me quiero inyectar de música, de vibra en otras partes del mundo, quiero ir al Caribe un rato, a Cuba, me quiero ir a las costas de Colombia, por ejemplo”, declaró Fher. “También a Brasil, en España, quiero ir a Inglaterra donde están creciendo bandas nuevas de rock, como que aparte de gozar y viajarla, es irte refrescando de cosas, de música, de vibra. Este año no sacaremos nada, yo creo que lo dejamos para el año que entra”, añadió el artista.

El intérprete mexicano también señaló que durante este año no publicarán ningún material, hasta el 2018. Lo que sí dejó en claro Olvera es que la agrupación pop-rock festejará su tercera década de una manera inolvidable. “Una buena borrachera de tres días, a ver si no nos morimos, no, yo creo que nos reuniremos los cuates y el staff, tenemos staff de hace 30 años, 28, muchos de ellos son nuestras familias, hermanos, mánager, floor mánager, ingenieros de sonido”, expresó entre risas Fher Olvera.