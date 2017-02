Hugh Jackman habla de su cáncer de piel

El actor Hugh Jackman, quien apareció con la nariz vendada en el estreno de “Logan” en el Festival de Cine de Berlín, dijo que está “bien” después de su última cirugía por cáncer de piel.

El actor reveló a través de Twitter que había sido tratado de cáncer de piel una vez más. Precisó que tenía otro carcinoma de células basales en la nariz y tuiteó una foto de su nariz vendada. Exhortó a la gente a usar protector solar.

En Berlín, Jackman insistió en que estaba bien. “Todo bien. Ya está resuelto, todo arreglado, todo bien. Gracias por preguntar”, dijo.

Jackman ha encarnado a su mutante en “X-Men” (2000), “X-Men 2” (2003), “X-Men: The Last Stand” (2006), “X-Men Origins: Wolverine” (2009), “X-Men: First Class” (2011), “The Wolverine” (2013), “X-Men: Days of Future Past” (2014), “X-Men: Apocalypse” y, ahora, “Logan” (2017). En “Logan”, dirigida por James Mangold, un envejecido Lobezno debe proteger con la ayuda del profesor X (Patrick Stewart) a Laura, una niña mutante (la española Dafne Keen) perseguida por una organización criminal. “Amo este papel, lo echaré de menos, porque es parte de mi viaje vital”, explicó el actor.