Hugh Jackman resalta la “paz” que siente su último Lobezno en “Logan”

El actor australiano Hugh Jackman destacó hoy en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, el sentimiento de “paz” que experimenta Lobezno en “Logan”, la última película en la que interpretará al mutante después de hacerlo durante diecisiete años.

“En este filme Logan finalmente siente algo por la primera vez: paz. Y me quedo hasta medio emocionado pensando en eso, porque yo me sentí en paz también cuando lo vi por primera vez, como un actor que vive ese hombre hace 17 años”, reveló Jackman en una rueda de prensa celebrada en la capital paulista.

Para el actor la cinta, dirigida por James Mangold, es “la historia definitiva de Wolverine” para la que no quería hacer algo banal, sino “la película definitiva sobre este hombre” para que, al mirar atrás, uno “esté orgulloso” del personaje.

Jackman ha encarnado a su mutante durante los últimos 17 años en X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: The Last Stand" (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men: First Class (2011), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse y, ahora, Logan (2017).

“Logan”, cuyo estreno en Brasil está previsto para el 2 de marzo, cuenta la historia de un envejecido Lobezno que debe proteger con la ayuda del profesor X (Patrick Stewart) a Laura, una niña mutante (la española Dafne Keen) perseguida por una organización criminal.

Pese a que esta es la última vez en que se enfunda las particulares garras de acero del superhéroe, Jackman comentó que no puede decir que “lo echará de menos” porque el personaje “siempre” está con él.