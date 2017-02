¿Regresa "Matrix 4"?

Puede que Matrix tenga casi 20 años, pero muchos aficionados siguen esperando una cuarta entrega que retome las hazañas de Neo y que responda las preguntas pendientes de la saga. ¿Pero qué opina Keanu Reeves al respecto? El actor fue cuestionado por Yahoo! Movies y aunque reconoció que le gustaría regresar a la franquicia, puso una importante condición:

"Las Wachowski tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribirla y dirigirla. Y luego veremos la historia, pero claro, no lo sé, sería extraño, ¿pero por qué no? La gente muere, pero las historias no y la gente en historias tampoco", dijo el actor.

Además, Keanu Reeves tiene la suerte de envejecer extraordinariamente bien, ya que recién ha cumplido 52 años, y por lo que demuestra en las películas de 'John Wick', se mantiene en muy buena forma.

"Matrix 4"

¿Cuáles son las posibilidades de una nueva historia? Antes que nada, las Wachowski, quienes tendrían que encontrar una manera creíble de resucitar —o resetear— a Neo, para luego incorporarlo a una renovada Matrix que aprovecha las nuevas tecnologías digitales para tener mayor control sobre sus habitantes.

Sin embargo, —y aunque la franquicia recaudó más de 1,600 millones de dólares a nivel mundial— parece poco probable que Warner apueste nuevamente por la dupla realizadora tras recordar que "Meteoro, El atlas de las nubes" y "El destino de Júpiter" quedaron muy lejos de las expectativas. Ni siquiera "Recargado y Revoluciones" pudo igualar al filme original. Actualmente, las Wachowski siguen tratando de retomar el buen camino con "Sense8" de Netflix, que próximamente estrenará su segunda temporada.

Sin embargo, la renovada popularidad de Keanu Reeves podría manipular los códigos en beneficio del proyecto. Después de todo, se espera que sus apariciones incrementen en los próximos años y que esto influya en viejos proyectos que ha querido retomar desde hace tiempo: "Bill & Ted 3", "Speed 3" y la propia "Matrix 4".

Han pasado 14 años desde el estreno de 'Matrix Revolutions', el final de las aventuras de Neo, Trinity, Morfeo y el tenaz agente Smith.