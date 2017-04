Volcán Masaya cautiva a estrellas internacionales

Algunos de los actores internacionales que llegaron al país esta semana como invitados especiales de la sexta edición de Teen Universe, en la que participaron 25 jóvenes y salió triunfadora como nueva reina Srishti Kaur, de la India, visitaron algunos sitios turísticos cerca de la capital nicaragüense.

Los artistas internacionales Vadhir Derbez, Luxur Ceo, Mauricio Henao, Jonathan Islas, Nastassja Bolívar e Isaac Reyes no perdieron tiempo y se fueron a conocer el volcán Masaya, conocido actualmente como el ‘Lago de lava’, Henry Avilés (del comité organizador del certamen) subió una foto en su cuenta de Facebook con alguna de estas estrellas. Pero quien no perdió tiempo para compartir su admiración por este lugar fue el hijo del actor mexicano Eugenio Derbez, Vadhir, quien en su cuenta de Instagram donde escribió: “#VeDondeTeLleveTuCorazón volcán de Masaya- Nicaragua. Quien no sepa: Hay un volcán activo con lava en la caída atrás de mí”, dice el post, que tiene más de 30 mil likes. En este mismo lugar también subieron fotografías: Mauricio Henao y Jonathan Islas.

Avilés reveló a El Nuevo Diario que los artistas visitaron el Puerto Salvador Allende, la antigua Catedral de Managua, el Paseo Xolotlán y, en el caso de Henao, comió fritanga nicaragüense.

“Todos estaban impresionados con el volcán Masaya, la culturas y tradiciones nicaragüenses. Por la agenda de trabajo no pudieron visitar tantos lugares, pero quedaron encantados del país y prometieron regresar”, comentó Avilés.

