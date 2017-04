Aterrizan en los cines los Guardianes de la Galaxia 2

Una positiva percepción hay en torno al estreno de hoy de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, secuela de la película que refrescó el universo cinematográfico de Marvel, aunque con algunos reparos.

Según el portal Rotten Tomatoes, con un total de 42 críticas indexadas, la aprobación de la cinta gira en torno al 86 por ciento.

Eric Kohn de IndieWire la definió como “una space opera, cómica y ligera, repleta de diálogos entre humanos y alienígenas imaginativos, efectos visuales alucinantes y el grupo de personajes más idiosincrásico de todo el Universo Marvel”.

Para Owen Gleiberman de Variety, “plano a plano, y línea de diálogo tras línea de diálogo, estamos ante una continuación extravagante e ingeniosa, hecha con la misma camaradería virtuosa y cegadora” del filme debut.

Sin embargo, el crítico advierte que “esta vez puedes sentir cuánto empeño está poniendo el director James Gunn en entretener. Quizás un poco demasiado”.

James Gunn decidió en esta nueva entrega de la cinta explorar más profundamente las historias de cada uno de los protagonistas, y el resultado es un balance entre acción y desarrollo de personajes interesante que deja satisfecho tanto a expertos como a los que no lo son. A continuación, cinco razones para ver “Guardianes de la Galaxia 2”:

Superhéroes es en profundidad

Se critica mucho que en el cine se está perdiendo profundidad, debido a una espectacularización de las historias y un escaso desarrollo de personajes. En “Guardianes de la Galaxia 2” cada uno de los protagonistas recibe un tratamiento y desarrollo interesante (son 2 horas y 17 minutos que se pasan volando), el cual es intercalado con logradas escenas de acción que mantienen el ritmo de la película. Todos los superhéroes son explorados: desde Star-Lord (Chris Pratt, su arco argumental es el principal), pasando por Gamora (Zoe Saldana, que ahora sí recibe mucho cariño), Rocket Racoon (Bradley Cooper) y hasta Yondu (Michael Rooker).

Tiene una de las mejores escenas de créditos de apertura

Música, acción y ternura es la combinación perfecta que utiliza James Gunn para presentar la nueva historia de los Guardianes de la Galaxia, en una secuencia inicial que quedará para la historia de las películas de superhéroes (es la segunda secuencia, en realidad, porque la película comienza con una previa). Marvel no se toma en serio y esto se ve reflejado en pantalla, nada se siente forzado ni rígido. De arranque, “Guardianes de la Galaxia 2” atrapa y adelanta que estás por ver algo que está al nivel de la primera.

Conexión emocional

Al igual que en el Vol. 1, en “Guardianes de la Galaxia 2” salvar al universo es solo ese motivo para que los superhéroes enfrenten sus propios dilemas. En esta segunda entrega se explora mucho más en la familia: la relación padre-hijo, de hermanos y de amigos. Las situaciones no son muy complejas, pero a veces en la simpleza está la belleza, no hay que tomarse en serio todo. La esencia de Marvel tiene que ver con problemas comunes que requieren soluciones extraordinarias. Identificarse con los problemas de estos superhéroes no es tan difícil.

No han perdido la chispa

Salvo algún chiste obvio por aquí y por allá (siempre justificado por el temperamento del personaje que lo hace) “Guardianes de la Galaxia 2” promete sacar más que una carcajada. No solo con ‘gags’, sino echando mano de elementos de la cultura popular estadounidense, así como referencias y otros detalles que no dejarás pasar. Eso sí: no todo es risa, las lágrimas también llegarán tarde o temprano.

La mejor banda sonora

No es secreto que James Gunn ha tenido un mayor cuidado (si es que era necesario, con el espectacular soundtrack de la primera) en elegir las canciones para “Guardianes de la Galaxia 2”. El resultado quita la respiración: canciones que levantan escenas completas, que parecieran escritas para la película. Después de ver a los Guardianes de la Galaxia vas a querer salir corriendo a escuchar la banda sonora del filme.