A Julio Iglesias le gusta “Despacito”

Aunque en 2015 aseguró que abandonaba los estudios de grabación, el infatigable Julio Iglesias presenta el disco “México & Amigos”, que supone la vuelta al mercado del músico hispanohablante que más copias ha vendido en todo el mundo, coincidiendo con un momento histórico para las canciones en español.

“Yo no me veo haciendo reguetón, pero esta semana precisamente escuché ‘Despacito’ de Luis Fonsi y me encantó. Me recordó mucho a lo que había inventado mi hijo Enrique”, señala esta leyenda en una entrevista con Efe, solo unos días después de que aquel se convirtiera en el primer tema latino y en castellano que corona la lista global de Spotify.

Él, que apuntaló los cimientos de la industria mundial de la música en español mucho antes de que nadie pudiera atisbar qué sería eso de escuchar audio en “streaming”, regresa a los 73 años y a punto de cumplir 50 de carrera con un nuevo trabajo, tras anunciar en 2015 que no lanzaría más discos de estudio.

“Las emociones en las conferencias de prensa surgen de manera muy espontánea y luego te das cuenta del error. Yo no entiendo mi vida sin el estudio de grabación”, se retracta después de retomar el repertorio del previo “México” (2015), esta vez rodeado de grandes amigos y artistas como Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Omara Portuondo, Andrés Calamaro o Thalía.

Buenos amigos

Para sus compañeros de viaje en este homenaje al cancionero de ese país norteamericano (que repasa clásicos como “Se me olvidó otra vez” o “Usted”) solo tiene buenas palabras -“han puesto su alma al cantar y lo han hecho mucho mejor que yo”, afirma-, igual que para la tierra del maestro José Alfredo Jiménez o de Juan Gabriel, que le ha proporcionado el material.

“Es el país que más he conocido. Es un país grande, donde empiezan a cantar en Tijuana y acaban en Tapachula. Los años 50 y 60 de México son años para la música hispana imborrables”, explica.

Entre los temas, no obstante, se cuela un tema con sello español, “Y nos dieron las diez”, de Joaquín Sabina, junto al que trenza su primer dueto juntos.

También hay talentos jóvenes, como Mario Domm o Pablo Alborán, un intérprete con el que se identifica por ser “de dentro para fuera”, no tanto de grandes voces, “como de grandes emociones”, y al que no duda en señalar como “uno de los cinco grandes artistas que tiene no ya la música española, sino la hispana”.