La hacedora de misses

Armonía. Ella busca la armonía en todas las facetas de su vida porque la cree indispensable para tener una vida plena, equilibrada y satisfactoria. Distingue fácilmente una persona con esa paz interior tan necesaria hoy en día.

Belleza. Cree que la belleza debe proyectarse de una forma auténtica para obsequiar sonrisas y alegrías, “un alma buena siempre proyecta belleza. La belleza no debe ser retadora ni falaz”.

Corazón. “Trabajo siempre con el corazón en la mano poniendo énfasis en la empatía y el cerebro a su disposición”, define.

Día. “Últimamente vivo el día a día, todo pasa muy rápido, me da pesar perder momentos increíbles de mis amores por estar enfrascada y enfocada en el trabajo y siempre les pido disculpas”, explica.

Empatía. Para ella el mundo debe ser más compasivo tratando de entender las motivaciones y los diversos ambientes donde se desarrollan los otros. “Añado escuchar con empatía (soy madre de 3 adolescentes)”.

Familia. “Es el mayor triunfo en la vida, mis hijos, mis padres, mi matrimonio, sobrinos, hermanos, cuñados, suegros, tíos, primos, etc. Me siento bendecida . Para mí ellos son lo prioritario aunque no lo demuestre tan seguido”

Gozo. “Me gusta ver a la gente feliz y tengo una necesidad perenne de complacer. A veces se me olvida que no todo se puede en la vida y no tengo el poder suficiente... entonces le doy gracias a Dios por lo que sí puedo hacer.

Honor. Afirma que “la vida debe vivirse con honor, eso es lo que quiero dejar a mis hijos, que se sientan profundamente orgullosos de su madre. Ser claros y honestos es la mejor herencia”.

Idiosincracia. Afirma que cuando viaja y regresa al país le conmueve profundamente la alegría y sencillez de nuestra gente y la necesidad imperante de sentirnos orgullosos como nación.

Jocote. “Amo todas las frutas en general, me parece magnífico que aún podamos cortarlos y comerlos donde queramos. Me encantan igual que los mangos”, confiesa.

Kilos de más. “(jajaj) esta expresión la siento tan pasada de moda, es que dijeron eso y yo que me siento curvilínea y perfecta para mi edad. Bueno, es que a mí me dicen cualquier cosa y no me afecta tanto. Tengo bastante criterio personal y trato de emular a quienes conozco felices y seguros”.

Lágrimas. “Soy llorona y emotiva, y me gusta serlo, me gusta la gente que llora y expresa sin escándalos, mis hijos me dicen con dulzura: ¿ya vas a llorar mama? Pero lloro más de felicidad. Añado leer, leer y leer, tengo 3 libros de cabecera”.

Mentiras. La falsedad... no tolera en absoluto la mentira ni los argumentos sin postura clara, no es para nada flexible con el engaño y la deslealtad.

Nicaragua. “Amo con todas mis fuerzas este país, casi le disculpo todo. Me encanta vivir aquí y cuando estoy fuera siempre llevo mi bandera, espero podamos aprender a ser más tolerantes y no perder el sentido de comunidad”.

Oportunidades. Considera que los concursos no son competencia sino oportunidades , “no descanso pensando en cómo ayudar a que todas las jóvenes aprovechen esta proyección para conseguir logros”.

Proyectos. “Siempre quise hacer un show de TV. Me encanta la moda, estar cerca de gente creativa, tengo muchos proyectos y metas que cumplir”.

Quezada. “Berenice Quezada (Miss Nicaragua) es como mi recién nacida, aunque no soy la mamá prefiero ser como una tía comprensiva.. Ella ya tiene una mamá divina y perfectamente ‘pencona’, un gran ejemplo”.

Respeto. Está preocupada por el tema del ciber-acoso, cree que debe haber leyes firmes contra los que acosan. “Hay que promover valores, se debe llegar a un punto donde se puedan conseguir pruebas y poner penalidades en este tema.”

Sorpresas. Me encantan aunque me asustan... Me gustaría que me celebren mi cumpleaños 50. ¿Esposo? Es bello y lo amo profundamente”.

Talento. “Todos tenemos talento para algo, vale la pena intentar descubrirlo y desarrollarlo, me ha encantado encontrar y apoyar en lo que pueda a los talentosos de este país”.

Universidad. “El gran logro de cualquier padre o madre es conseguir que tus hijos tengan buena educación, que aprendan y estén listos para enfrentar los retos de la vida. Hay que trabajar mucho en la educación. Inculcar la necesidad de aprender”.

Voz. Todos tenemos la voz para ser escuchados, vale usarla con asertividad, con pensamientos claros y nada de ligerezas. Tener voz es un poder, hay que saberlo usar.

We travel. “Me encanta viajar, espero estar pronto en África, en el 2016 viajé 7 veces, más que todo por trabajo. En el último viaje en enero de 2017 fui a Miss Universo y sufrí la no clasificación de Marina, pronto tendremos una corona en el nombre de Dios”.

X . “Solo se me viene a la mente la x que lleva la palabra boxeo. “Vale felicitar públicamente al Chocolatito, no veo boxeo, me ponen nerviosa las peleas, los gritos y esas cosas, pero me ha gustado escucharlo tan humilde, sencillo y muy nica. Eso es lo que yo más aplaudo.”

York. “Me encanta Nueva York, pocos saben que trabajé como modelo hace muchísimos años por aquellos lados, como modelo de tallaje y en los showrooms, pagaban muy bien, en ese entonces iniciaron los fashion shows”.

Zzz. “Me encanta dormir aunque me cuesta lograrlo porque tengo un cerebro muy trabajador que no le gusta descansar. Siempre estoy inventando y organizándome para el día siguiente, ser madre trabajadora no es fácil amigos”.