Edith González, positiva ante el cáncer

Edith González ha demostrado que su enfermedad no es motivo para dejar de disfrutar la vida, por lo que la actriz no duda en compartir cada experiencia con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Edith compartió un video con motivo del Día Internacional de la Danza, en el que demuestra que además de ser una gran actriz también es una gran bailarina.

“Bailas conmigo?”, escribió González junto al video en el que luce muy guapa y sonriente sin peluca, y vestida con un pantalón acampanado, blusa blanca con bordado, zapatos de plataforma y unas arracadas.

La publicación alcanzó de inmediato cientos de reproducciones, así como comentarios en los que los seguidores de la actriz le manifiestan su apoyo y admiración ante la situación que vive debido al cáncer que padece.

Positiva

Hace unos días Edith se dejó ver por primera vez en un evento público sin peluca, dejando al descubierto su cabeza desnuda, como consecuencia del tratamiento de su enfermedad.

“Estoy muy contenta, tranquila, fuerte, y no tengo que ocultarme, por eso decidí venir así”, dijo a su llegada a la alfombra roja de los Premios Luminus que otorga Cancine.

“Me siento bien y también sana... Sana en el corazón y sana también... bien, yo quería verme como africana y aquí estoy”, dijo luciendo un radiante vestido largo y floreado en el que resaltaban sus enormes ojos azules.

“Estoy contenta y me siento radiante y feliz”, dijo tras asegurar que sus tratamientos son largos, pero pronto terminarán, todo en referencia a su lucha contra el cáncer que padece desde hace ocho meses, enfermedad que está decidida a dejar en el pasado.

Su mensaje

La actriz de “Doña Bárbara” señaló que no es momento para “tirarse, sino para luchar”. Por ello estuvo retirada diez meses de los reflectores, para enfrentar su tratamiento que calificó como “muy duro, nada fácil”: “El cuerpo se tiene que reponer, pero el chiste está en cómo uno lo toma y lo vive. Yo me siento siempre sana, excepto cuando estoy en tratamiento, de ahí en fuera estoy super bien”.

“De canceroso a canceroso solo uno se entiende. Es muy personal. Mi postura es vivir y enfrentarlo con valentía. Abrazarlo y amarlo. Es parte de ti, así que órale, vamos por la vida. Por eso estoy contenta de ensayar una obra tan bonita. Voy con los ojos bien abiertos, así veo la vida.

“Es un cáncer muy lúdico, lo he vivido con alegría y lo quiero compartir. Estoy viva. Aquí estoy. A las mujeres que han recibido esta noticia les diría que no se lo tomen en serio, lo único que hay que tomarse en serio es el tratamiento, el cáncer no. Sea cual sea el resultado. Yo elijo vivir”, enfatizó.

La actriz detalló que está escribiendo un libro con sus vivencias, aunque va lenta porque no ha dejado su faceta de actriz y mucho menos de esposa y madre de Constanza, su inspiración.

Más trabajo

La actriz volverá a los escenarios con la obra Una giornata particolare, dirigida por Claudia Ríos y producida por Daniel Gómez Casanova y Alex Argüello, en la que compartirá créditos con Luis Felipe Tovar.