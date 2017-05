Eugenio Derbez “escala” en la taquilla

“The Fate of the Furious” reinó en la taquilla de EE. UU. por tercera semana consecutiva, pero la sorpresa llegó de la mano del mexicano Eugenio Derbez, protagonista de “How to be a Latin Lover”, la comedia con la que superó en recaudación a “The Circle”, lo nuevo de Tom Hanks.

Según informó la web especializada Box Office Mojo, la octava entrega de la saga “Fast and Furious”, dirigida por F. Gary Gray, ingresó 19.4 millones de dólares, mientras que la recaudación global superó el fin de semana los 1,000 millones de dólares.

En la cinta, la gran novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

El segundo puesto fue la comedia “How to be a Latin Lover”, el primer papel protagonista de Derbez en inglés, con 12 millones de dólares, una marca que supera con holgura la lograda en su debut por “Instructions Not Included”, la película en español de mayor éxito en la historia de EE. UU.

El 89 por ciento de los espectadores que compraron entradas para ver la película se identificaron como latinos, según datos que publica Los Angeles Times.