Pandora promete un show inolvidable

Una verdadera experiencia musical vivirán los nicaragüenses el próximo 13 de mayo al escuchar en vivo al trío mexicano Pandora, quienes han preparado un show impresionante para hacer un recorrido por sus más de 30 años de carrera musical.

“¿Cómo te va mi amor?”, “Solo él y yo” y “Alguien llena mi lugar”, temas de la autoría del nicaragüense Hernaldo Zúñiga, serán interpretados por Mayte, Isabel y Fernanda, quienes desde ya están emocionadas por conocer la tierra de este compositor y gran amigo. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Olof Palme, desde las 7:00 p.m., donde el público podrá disfrutar también del mariachis y banda regional mexicana.

¿Cuanto costará ver a las Pandora?

El Nuevo Diario conversó con Fernanda (Meade del Valle), quien reveló que actualmente están trabajando en su nuevo álbum, el que promete será diferente y para el cual han trabajado algunas colaboraciones. Las entradas para este concierto están disponible en todoticketni.com y Crepe Lovers.

Pronto estarán en la tierra de Hernaldo Zúñiga, un gran aliado de Pandora, ¿qué tienen preparado para sus seguidores nicaragüenses?

Yo nunca he visitado Nicaragua, así que tengo una gran ilusión, además que Hernaldo no hay cosa que más ame que su tierra y nos habla maravillas. Vamos a llevar un show que habla de nuestra trayectoria, son 30 años de carrera, así que vienen incluidas canciones de nuestros inicios pasando por las de Hernaldo, a quien debemos la canción que nos dio a conocer “¿Cómo te va mi amor?”, entre otros.

También queremos compartir nuestra música mexicana, pasando por Juan Gabriel y las canciones más actuales. Es un recorrido y por eso le llamamos ‘Pandora al cubo’, jugando un poco con el número tres, pues somos tres integrantes y tenemos tres décadas.

Ya han pasado 32 años, ¿imaginaron estar juntas tanto tiempo?

Nunca pensamos, éramos unas inconscientes e inocentes chamacas que lo único que querían era cantar y jamás en la vida nos proyectamos en el futuro. Sí me acuerdo que decíamos respecto al tiempo, que ojalá dejáramos huellas dentro de la música de México y afortunadamente puedo decir que el hecho de llevar tantos años, puedo decir que se habla y se hablará de Pandora de alguna década importante de la música en México y Latinoamérica.

¿Cómo han logrado convivir y resolver sus diferencias para sacar el grupo adelante?

El enorme cariño y el respeto por lo que hacemos, la verdad que somos muy responsables y ninguna genera problemas a la otra, pero también nos une el mismo gusto, la misma vocación y el mismo deseo de hacer esto. Conforme se presentan las diferencias vas aprendiendo de cómo manejarlo, de tal forma que no haya roces, sino acuerdos, negociaciones, no siempre una tiene que tener la razón, siempre hay que escuchar a la tercera para saber su opinión.

¿Ha pensado Pandora experimentar en otros géneros y buscar colaboraciones con otros artistas?

Para el próximo disco se ha pensado en ese tipo de cosas, hay que actualizarse y cantar ritmos diferentes resulta divertido y lo convierte multifacético, se puede logar si lo practicas y te enseñen bien a hacerlo, pero si verdaderamente no te sientes cómoda desde luego dices que no porque hay que ser honesta con uno mismo. Estamos dispuestas a estas fusiones y no dudes que para el próximo disco aparezcan un par de duetos.

¿Con qué artistas les gustaría colaborar?

Hay tantos jóvenes. Podría ser Carlos Rivera, quien nos fascina y tenemos una lindísima amistad con él, de pronto Jesse & Joy, Álex Ubago, David Bisbal, Camila… son miles los jóvenes talentosos, entre ellos Maluma también.

¿Qué tan activas son en las redes sociales?

Yo afortunadamente tengo dos hijas, así que ellas me introdujeron en esto porque me declaro una inepta de toda la tecnología actual, entonces ellas son las que me actualizan. No estoy tan metida, pero tampoco ausente y sé lo importante que es. La más presente, y hace una labor importante de las tres, es Isabel y la oficina de la productora Westwood

¿Qué ritual tiene Pandora antes de salir al escenario?

Pedimos siempre tener 10 minutos de silencio absoluto, que no esté nadie en el camerino porque antes de salir a cantar nos tomamos de la mano las tres y decimos: ‘¡A cantar!’, esto sucede desde hace 20 años, antes nos daba por entrar con el pie derecho, es decir que el primer paso que diéramos era con el pie derecho. Ya no lo hacemos. Después del concierto nos gusta irnos a descansar y comer siempre una ensalada verde con algo de proteína y a dormir.

¿En qué proyectos están trabajando?

Tenemos fechas firmadas hasta diciembre, Pandora siempre tiene trabajo, unos meses más que otros, y vamos hacer disco nuevo, no puedo adelantar porque tenemos un par de juntas con Westwood, la compañía de discos y las disquera, para deliberar el concepto que queremos, como te comentaba nos interesa hacer fusiones con otros artistas, pero todavía no definimos el género ni las canciones. Sí puedo adelantar que será un disco conceptual, si podrán aparecer temas inéditos, y lo grabaríamos pronto para que salga a final de año.