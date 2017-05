Hayek y Derbez elogian al cine latino

El éxito en taquilla de la película “How to be a Latin Lover”, la segunda más vista este fin de semana en Estados Unidos, y la creciente presencia de cintas latinas en los cines del país es producto de un despertar tanto de la industria como del público latino, dijeron a Efe Salma Hayek y Eugenio Derbez.

La cinta de Pantelion Films, la sociedad de la mexicana Televisa y la distribuidora estadounidense de cine Lionsgate, logró recaudar 12.1 millones de dólares en su primer fin de semana, según cifras preliminares de taquilla. Esto la convirtió en el segundo estreno más visto este fin de semana, superando incluso a “The Circle”, protagonizada por dos estrellas de Hollywood como Tom Hanks y Emma Watson.

“Increíble pero cierto, por muchos años (los estudios de cine) no se dieron cuenta de lo que representaba la comunidad latina dentro de la industria del cine”, indicó Hayek a Efe. “Los latinos no enseñaban ese poder tanto porque solo iban a ver las películas americanas, entonces decían, para qué vamos a hacer películas para latinos si después no van a verlas”, aseguró. Ambos coincidieron en destacar que para dirigirse al público latino es indispensable tener autenticidad y para lograrlo decidieron salirse del guión e ir con su instinto. Y lo hicieron en sus dos versiones en español e inglés, pues “How to Be a Latin Lover” es la primera película estadounidense en estrenarse de manera simultánea en ambos idiomas.