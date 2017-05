Jude Law, protagonista de “The Young Pope” quiere ver al papa Francisco

El actor británico Jude Law, que interpreta a un Sumo Pontífice atípico en la serie "The Young Pope", declaró este miércoles que le gustaría reunirse con el papa Francisco, de quien admira su generosidad.

"Me gustaría mucho verlo, pero no me ha sido posible de momento", explicó Jude Law, de 44 años, en una entrevista con el periódico católico italiano Avvenire, publicada este miércoles.

"Creo que es maravillosa la manera en que logró abarcar al conjunto de la comunidad internacional. Su generosidad conquista el corazón de cualquiera que esté abierto a la espiritualidad", agregó el actor, que interpretó a Pío XIII, un papa imaginario, en la serie "The Young Pope" (El papa joven) dirigida por el italiano Paolo Sorrentino.

El protagonista, un joven cardenal ítalo-estadounidense de 47 años, Lenny Belardo, es nombrado papa para sorpresa de todos.

Los cardenales creían haber encontrado en el joven un Sumo Pontífice fácilmente manipulable. Pero Pío XIII revela su difícil y maquiavélica complejidad.

El papa resulta ser ultraconservador, bebedor de Coca-Cola de cereza, fuma en los salones del Vaticano y batalla contra el traumatismo de haber sido abandonado por sus padres de niño.

La primera temporada de la serie tuvo un gran éxito en varios países. Se está preparando una segunda temporada. El rodaje está previsto en 2018 y su difusión en 2019.