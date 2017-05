"Guardians of the Galaxy Vol. 2" amenaza con destrozar la taquilla en EE.UU.

"Guardians of the Galaxy Vol. 2", la nueva película de Marvel y una de las cintas más esperadas del año, amenaza con destrozar la taquilla estadounidense con su estreno este fin de semana.

Protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y Vin Diesel, esta película da continuidad a "Guardians of the Galaxy" (2014) y cuenta de nuevo con la dirección de James Gunn.

En "Guardians of the Galaxy Vol. 2" los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Pratt).

Te interesa: Aterrizan en los cines los Guardianes de la Galaxia 2

Pocas películas se atrevieron a hacer coincidir su lanzamiento con "Guardians of the Galaxy Vol. 2", pero "The Dinner" y "3 Generations" llegarán a los cines estadounidenses este fin de semana con estrenos limitados.

Lea más: 5 cosas que no podés perdertede Guardianes de la Galaxia 2

Con un sólido elenco compuesto por Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan y Rebecca Hall, "The Dinner", dirigida por Oren Moverman, relata el tenso encuentro familiar entre dos parejas que deben abordar un oscuro secreto. Por último, Naomi Watts, Elle Fanning y Susan Sarandon forman el triángulo protagonista de "3 Generations", un largometraje de Gaby Dellal que explora las dudas de una adolescente que afronta una operación de cambio de sexo.