¿Drake será padre?

Drake podría convertirse en padre. O al menos eso es lo que asegura Sophie Brussaux, una actriz porno que habría mantenido un “affair” con el rapero. La estrella del cine adulto ha confirmado a la revista TMZ que está embarazada y tiene tres meses y medio, Drake es el padre y que, además, puede demostrarlo.

Las pruebas que hasta ahora ha aportado Brussaux son un supuesto cruce de mensajes con el artista en el que le pide a la joven que aborte. “No puedo matar a mi bebé simplemente para complacerte, lo siento

—le dice ella— a lo que Drake responde con un duro mensaje en el que la acusa de buscar dinero.

El representante del músico ha negado los rumores y ha puesto en duda la versión de la actriz porque “tiene un pasado cuestionable” y ha indicado que, en el caso de que estuviera embarazada, el padre podría ser otro ya que ella ha reconocido haber tenido “múltiples relaciones”. Afirmó, sin embargo, que si las declaraciones de Brussaux son ciertas, el artista se hará cargo del bebé.

“Ella es una de las muchas mujeres que dicen estar embarazadas de Drake”, ha aseverado el representante. Sobre los mensajes, el portavoz no ha confirmado ni desmentido su veracidad porque niega haberlos visto.

La información, que todavía no ha sido confirmada, pone de entrada en un aprieto al cantante. Y no es para menos. De ser cierta la versión de la actriz, las fechas coincidirían con las que Drake fue visto con su compañera de profesión, Jennifer López, en una actitud cariñosa.

Según el portal de noticias TMZ, Brussaux habría contratado a dos destacados abogados neoyorquinos para enfrentarse al rapero en los juzgados y conseguir así una retribución económica por su paternidad.

El artista

El primer álbum de estudio del rapero fue “Thank Me Later” (2010), debutó en el número uno del Billboard 200 estadounidense y fue certificado como disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). Su segundo álbum, “Take Care” (2011), encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, mediante la producción de varios sencillos, incluyendo “Headlines”, “Take Care”, “Make Me Proud”, y “The Motto”; a este último se le atribuye la popularización del acrónimo ampliamente utilizado de YOLO.

En la promoción de su segundo álbum, Drake realizó su respectiva gira, “Club Paradise Tour”, que se convirtió en la más exitosa en el género hip hop de 2012, recaudando más de 42 millones de dólares. Con ese mismo álbum, Drake ganó su primer premio Grammy en la categoría de mejor álbum de rap. Su tercer álbum de estudio, “Nothing Was the Same” (2013), logró un gran éxito comercial y fue apoyado por los sencillos “Started from the Bottom” y “Hold On”, “We’re Going Home”.

En 2015, Drake debutó dos mixtapes, “If You’re Reading This It’s Too Late” y “What a Time to Be Alive”, siendo el primero de doble disco de platino. Su cuarto álbum de estudio, “Views” (2016), obtuvo más de un millón de copias vendidas en la primera semana de su lanzamiento.

Drake también ha escrito canciones para otros artistas, incluyendo a Alicia Keys, Jamie Foxx, Rita Ora y Trey Songz. En 2014 colaboró con Romeo Santos en el segundo sencillo de su álbum Formula, Vol. 2, titulado “Odio”. Drake se hizo también embajador global de los Toronto Raptors, equipo de baloncesto oficial de la NBA de su ciudad natal.

El cantante llegó a vender hasta 2012 más de siete millones de álbumes en todo el mundo. Por su trabajo ha ganado un premio Grammy, tres premios Juno, seis premios BET, y estableció varios registros importantes en las listas de Billboard.