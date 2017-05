Corinto tiene nueva reina

Tiffany Sáenz, conquistó los corazones en el puerto de Corinto, al ser coronada como la nueva reina de las fiestas patronales en honor a la Cruz, a inicios de mayo junto a su rey feo.

El público observó a una hermosa adolescente que bailaba como si conociera las canciones y desfiló como si la pasarela era el camino que recorría día a día.

Sin embargo, la sorpresa fue que Tiffany bailó solo con la vibración del sonido, ya que una negligencia médica hizo que perdiera la audición.

“Al inicio no quería participar, pero al ver que la gente me aplaudía, me animé”, expresa la nueva reina corinteña por medio de Saúl Padilla, profesor de lenguaje de señas de la escuela especial Juan Bosco, en Corinto.

Inclusión

Sáenz, cursa el cuarto año de secundaria y recibe apoyo incondicional de su familia.

“Fue una sorpresa saber que tenemos una reina en casa. Nos alegramos, pero ella iba aconsejada que si ganaba, bien y si perdía, la vida era así. Lo único que debemos darles es amor”, comenta Emperatriz Lezama, abuela de la reina.

“Ella es muy inteligente. La familia siempre la ha apoyado. La inclusividad debe preservar en nuestro país”, dijo Padilla, profesor de lenguaje de señas.

La nueva reina debe enaltecer el puerto de Corinto y cumplir su promesa de regalar sopa a sus seguidores.