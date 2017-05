“No podemos seguir justificando la violencia contra las mujeres”

Quienes la conocen saben que es un tanto irreverente. Por eso en el blog que fundó hace casi dos años junto a Mariana Rivas, también comunicadora social, se hace llamar la madre insurrecta. Maryórit Guevara, 36 años, periodista y mamá de un niño de tres años, es una de las dos creadoras de “El blog de tu madre”, que obtuvo el primer lugar del premio a la Innovación Digital para las Libertades Públicas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en la categoría video.

El blog es uno de los más leídos en el país. Se caracteriza porque toca temas que ninguno otro aborda: los que agobian a las mujeres que son madres. Inició con dos entradas sobre temas sensibles como la búsqueda de una niñera.

Desde sus inicios, en septiembre de 2015, han publicado 57 entradas sobre la crianza de los hijos, la lactancia materna, la desgastante solicitud de pensión de alimentos, la violencia psicológica y la sexualización de la niñez, entre otros. Algunas madres invitadas escriben en la sección El Desmadre.

Al año de haber creado el blog los miembros del Sofá Rojo les ayudaron a crear su propio dominio, hoy tienen una nueva apariencia y siguen renovándose.

Guevara apuesta —junto a su amiga Mariana Rivas, comunicadora social, productora audiovisual, pastelera de clóset y rockera hasta la muerte— darle un giro a este espacio digital, pasando de producir contenidos basado en experiencias propias a producir piezas periodísticas para empoderar a otras mujeres. En esta entrevista cuenta sobre el origen del blog, su propósito y sobre la realidad de las mujeres.

¿Cómo es que surge “El blog de tu madre”?

El blog surge como una necesidad de compartir nuestra experiencia sobre la maternidad. Cuando en el hospital nos entregaron a nuestros hijos, nosotras estábamos felices, pero teníamos mucho miedo. Estábamos como en un estado de incertidumbre. Conforme los días iban pasando y nosotras ejercíamos la maternidad, ese estado permanecía y eso nos preocupaba. Un día hablamos al respecto y caímos en cuenta que nos habían engañado.

Que la maternidad no era tan fácil como salía en las películas y las novelas, no solo por los cambios en el cuerpo, sino también el estar a cargo de un ser humano, eso es una gran responsabilidad que demanda tiempo, energía, dinero y mucho amor. Y hacerlo sola es probablemente mucho más cansado, aunque le verdad a veces creemos que se cansa más las mujeres que están en pareja, porque muchos hombres no cumplen con su rol completo de padres y se limitan a ser proveedores.

Todo ese estrés de ejercer la maternidad se sumó al proceso de divorcio y el desgaste procesal de definir una pensión alimenticia para nuestros hijos. Entonces, estábamos como con ganas de pegar un grito y el grito lo pegamos desde “El blog de tu madre” un 15 de septiembre del 2015.

El blog nace como una necesidad de expresarse, pero ahora ha pasado a compartir y defender ideas que van más allá de la maternidad: hablan de machismo, feminismo, femicidios… ¿Cómo se da esa transición?

Ha sido un proceso de crecimiento y reflexión al lado de “El blog de tu madre”. Una vez que comenzamos a compartir nuestras vivencias y otras madres y mujeres se identificaron y fueron, incluso, capaces de compartirnos sus experiencias nos comenzamos a sentir acuerpadas. Sentimos que de alguna forma evidenciábamos que a las mujeres son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, pero además ya no nos sentíamos las únicas malas madres.

Nos identificamos como feministas y comenzamos a hacer activismo, y a la vez, a soñar. Nosotras soñamos mucho. Hemos construido cantidad de castillos en el aire. Hemos soñado que el blog se convierta en una plataforma para evidenciar las situaciones de desigualdad que viven las mujeres en Nicaragua, pero además para compartir información que le sea de utilidad a las mujeres en la defensa de sus derechos y de sus hijos.

¿A qué apuesta ahora “El blog de tu madre”?

Nos hemos planteado para este año dar un salto. Hemos compartido nuestras experiencias, saben quiénes somos y hasta conocen nuestras heridas, pero eso es parte de una etapa que ha quedado atrás. Ahora queremos darle voz a otras mujeres y no sólo al compartir sus experiencias porque ya tenemos la sección El Desmadre en el blog, sino también abordarlo periodísticamente mediante reportajes escritos, videos, entrevistas.

Entonces se trata de contar esas historias con otros personajes y con el respaldo de los datos estadísticos que evidencian que la violencia contra la mujer es real, que el femicidio está acabando con la vida de las mujeres, que la pobreza en Nicaragua tiene rostro de mujer, que miles de jóvenes adolescentes son madres solteras por falta de información, pero que además asumen sola la manutención de los hijos ante padres irresponsables y ausentes; que niños y niñas son víctimas silenciosas de abuso sexual, entonces queremos darle ese respaldo a la información que estamos publicando.

¿Cómo se ha tomado la gente los contenidos que comparten tomando en cuenta que van en contra de lo que a muchas mujeres y hombres se les enseña?

Diría que un 80% se ha sentido identificada. El blog lo siguen diferentes personas, pero en su mayoría mujeres. No todas coinciden con nuestra forma de ver las cosas, sin embargo también es rico porque nos abre al debate.

Nosotras no tenemos la verdad absoluta, compartimos nuestro sentir y experiencia. Algunas entradas han sido lapidadas por prejuicios y estereotipos sociales. Nos han ofendido, pero es un riesgo que asumís a la hora de expresar tu opinión. Para nosotras lo interesante es poder contribuir al debate, a la reflexión sobre los modelos socialmente establecidos de lo que significa ser madre y/o ser mujer.

Ahora que van apostar a textos periodísticos, ¿cuáles consideran que son los principales errores que se cometen al abordar temas vinculados a la mujer?, ¿qué hacer para dejar de cometerlos?

Vivimos en un sistema machista. Hombres y mujeres tenemos actitudes machistas, hasta las feministas, es difícil abstraerse de este sistema. Y eso lo vemos reflejado en los medios, porque los y las periodistas son personas que conviven en esta sociedad. Sin embargo en lo personal considero que en el tema de la violencia contra la mujer hay un avance, en especial en los medios escritos. Los casos de femicidio han salido de las páginas de Sucesos y ahora están en la portada de los diarios, esto significa que los medios y los periodistas comprenden la magnitud de la violencia de género, además se les llama por su nombre: femicidio. Hay análisis del fenómeno y se consulta con voces expertas en el tema. El tema se ha visibilizado y eso contribuye a la sensibilización de la sociedad.

Para mí el principal error es justificar la violencia. No podemos seguir justificando la violencia contra las mujeres. En la cobertura muchas veces se menciona que si la víctima tenía otra pareja, que si vestía falda corta, que si ingirió licor, una serie de aspectos que se exponen a manera de justificaciones y de levantar sospecha contra las mujeres cuando como periodistas debemos apegarnos a los hechos.

¿Por qué si ya tienen varios reconocimientos no buscan publicidad?

Hemos obtenido tres reconocimientos por diversos trabajos presentados en defensa de los derechos de las mujeres y la niñez, y esos trabajos están elaborados en un formato diferente, irreverente podríamos llamarle, y tememos que al buscar monetizar el blog se nos solicite perder ese estilo propio que consideramos le atrae a nuestras seguidoras. Aunque si encontramos la forma en que se respete y mantenga nuestro estilo y visión de la maternidad y del ser mujer, claro que no lo dudaríamos.

Se dice que la clave para combatir todos estos conceptos errados es la educación. ¿Cómo educás a tu hijo?

Si una vez me quejé del dolor que me producía dar el pecho, pues la verdad ese estrés no se compara con la tarea de formar a un ser humano. Dante, mi hijo, tiene apenas tres años, es decir estoy comenzando la carrera. La educación que promuevo con él es sobre la base del respeto, la reflexión y el amor. Por ejemplo, en nuestra casa niños y niñas pueden tener los juguetes que quieran. De hecho mi hijo tiene muñecas.

Las niñas son tan fuertes como los niños. Los colores no tienen sexo. Si a él le gusta una camisa rosada se la pone. Trato de hablar con él sobre que quiere y que no quiere, que le gusta y que no le gusta y respetar sus decisiones, porque solo así él va a respetar la de otros. Pero además los niños tienen que tener rutinas y límites. Pero sobre todo sentirse amados. Una vez que dejó la ropa tirada en la sala le pregunté: Dante, ¿qué te he dicho? En alusión a que debe llevar su ropa sucia a la cesta de ropa sucia, y él me contestó: Que me amas. Yo moría de la risa, pero al final es verdad, a los hijos hay que hacerlos sentir amados, es lo único que necesitan cuando están pequeños.

Ganaron en la categoría video, contanos un poco sobre ese video que fue premiado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Desde el año pasado comenzamos a editar videos sobre temas puntuales. Son videos cortos, muy cortos porque sabemos que las audiencias viven bajo constante bombardeo de información, entonces los hacemos cortos para que no nos cambien y lo vean hasta el final. En un inicio el video pensábamos publicarlo en diciembre, pero como andamos en una y mil cosas, no nos dio tiempo de hacerlo, sino hasta en enero.

Nosotras somos bastante reactivas, entonces es ahí cuando escribimos y hacemos videos. Y saber que durante el 2016 alrededor de 46 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas, eso nos indignó y sentíamos que debíamos hacer algo al respecto, crear conciencia, visibilizar este tema en Nicaragua, porque además nosotras sentimos que la violencia contra la mujer se ha incrementado y eso nos preocupa.

Entonces, editamos el video utilizando la técnica de stopmotion, es decir, fotografías en las que Mariana Rivas aparece sosteniendo un póster. Al inicio Mariana luce muy feliz celebrando que Nicaragua es el sépt

imo mejor país para ser mujer. Luego su mirada cambia cuando aparecen datos sobre la violencia contra la niñez y las mujeres en Nicaragua… pero míralo completo en la página de Facebook del blog.

Cuando aparece la convocatoria del Premio a la Innovación Digital, lo dejamos engavetado hasta días antes del cierre cuando nos decidimos a postular, y pensamos que para tener más oportunidad aplicáramos con dos trabajos de “El blog de tu madre”, así fue que inscribimos uno en categoría blog y otro en video, con la esperanza de pegarla en alguno. Y felizmente ganamos con el video.

El video ha tenido alrededor de 32 mil reproducciones y se ha compartido unas 400 veces. Es un video de un poco más de un minuto.

Su blog es uno de los blog de referencia en el país, están innovando y haciendo otro tipo de productos, con herramientas digitales atractivas, ¿cuáles son los retos?

El reto para nosotras es no cansar a la audiencia. Nuestra producción ha bajado y nos reprochamos esa baja, pero también responde a que queremos ofrecerle a nuestras seguidoras materiales de calidad. Como te decía al inicio ya hemos compartido bastante de nuestras experiencias, es hora de que otras hablen y sobre esa línea estamos trabajando. En ofrecer información más interactiva que no solo sea texto sino también que incluya imagen en movimiento, fotografía, memes, audios. Queremos utilizar las diferentes herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen y hacerlo bien, porque con tanta información en las redes la competencia es fuerte.

¿Cuánto tiempo le dedican al blog? Ambas son madres y tienen un trabajo formal

No hay día en que nosotras no hablemos del blog, es realmente como nuestro hijo compartido. Pero la producción de material la estamos reprogramando porque como te digo estamos en renovación, pero sin perder la esencia. Aunque siempre estamos compartiendo información en las redes en Facebook y Twitter sobre diversos temas que a las mujeres y a las madres les interesa. Es información que se produce en medios reconocidos, pero también la información que se produce en Nicaragua sobre problemática nacional relacionada con nuestros intereses.

Quisiéramos dedicarle más tiempo, porque realmente el blog para nosotras es un orgullo, pero es bastante difícil porque cada una tenemos un hijo y debemos ejercer nuestra maternidad, además de un trabajo, y claro tenemos también familias, amistades y otros intereses que nos consumen tiempo. Una de nuestras metas es producir más información.