Una vez más la versatilidad de la Camerata Bach quedó demostrada la noche del miércoles durante el concierto-tributo al pop de los años 70, realizado en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD).

De interés: Violinista nica destaca con su talento en Europa

El templo cultural se convirtió prácticamente en una disco de los años 70. El público coreó, aplaudió temas icónicos de la música disco/pop.

A la agrupación sinfónica se sumó el talento de distintos intérpretes como Rebecka Molina, Marbelly Blandón, David Campos, Jairo Blanco y el grupo Jazz Ta, quienes se ganaron el aplauso del abarrotado TNRD al interpretar canciones de las bandas estadounidenses Bee Gees, Chicago, Tavares, The Commodores, Supertramps, Four Seasons, Bread, Players, Kansas, ABBA, Jackson Five, Le Chic, Eagles, Captain & Tennille y The Carpenters.

Te interesa: Camerata bach celebra sus 25 años

Versatilidad

No es la primera vez que la Camerata Bach experimenta más allá de la música clásica. Junto a artistas amigos realizaron los conciertos “Hollywood Forever”, “Del disco al Pop”, “Maravillosos años de los setenta y ochenta”. Además de los musicales “Grease” y “Novicia Rebelde”, y el grandioso “Homenaje a John Williams”, siempre alrededor de la música estadounidense.

Agenda

Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío detalló los próximos eventos, en el marco del 25 aniversario de la Camerata, los cuales son: el 9 de agosto homenaje a la Misa Campesina, 7 de septiembre música brasileña, 8 de septiembre música mexicana. A mediados de octubre, celebrarán el día dela cultura cubana y un homenaje a la canción española. En noviembre, un concierto de salsa sinfónica, entre otros. El concierto se realizó en el marco del 241 aniversario del Día de la Independencia de los Estados Unidos.